AJet'in yurt dışı kampanyası

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt dışı direkt hatlarda yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında biletler, vergiler hariç %20 indirimli olarak satışa sunuluyor ve geniş bir destinasyon ağına erişim sağlanıyor.

Kampanya ve seyahat dönemi:

Bilet satın alma dönemi 26 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00 ile 27 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59 arasında. İndirimli biletler 1 Aralık 2026 - 30 Nisan 2027 tarihleri arasında kullanılabilecek; ancak 18 Aralık 2026 - 10 Ocak 2027 ve 5 Mart - 15 Mart 2027 dönemleri bu kullanım kapsamı dışında tutuluyor.

Koltuk seçimi ve satış kanalları:

Kampanya süresince tüm koltuk seçimleri de %20 indirimli. Bilet ve koltuk seçimleri ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Dahil olan hatlar:

İlgili kampanya; Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, ŞarmEl-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep destinasyonlarında geçerli olacak.

Şirketin kampanyası, farklı bölgelere seyahat planlayan yolculara erişilebilir fiyatlarla seçenek sunmayı amaçlıyor ve belirlenen tarih aralıkları ile satış kanallarına göre sınırlamalar içeriyor.

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ HAVA YOLU ŞİRKETİ AJET, YURT DIŞI DİREKT UÇUŞLARDA GEÇERLİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI. BİLETLER, VERGİLER HARİÇ YÜZDE 20 İNDİRİMLE SATIŞA SUNULDU.