AK Parti Adıyaman teşkilatı bir araya geldi: saha çalışmaları ve vatandaş beklentileri masaya yatırıldı

AK Parti Adıyaman il danışma meclisi toplantısı

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayışın katılımıyla düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı, İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda partilinin iştirakiyle gerçekleştirildi.

gündem maddeleri:

Toplantıda teşkilat çalışmaları, sahada yürütülen faaliyetler, Adıyaman’a yönelik projeler ve vatandaşların beklentileri ele alındı. Katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişi yapılarak saha tecrübeleri, öncelikli ihtiyaçlar ve yürütülen faaliyetlerin yol haritası değerlendirildi.

alkayış'ın değerlendirmeleri:

Mustafa Alkayış, İl Danışma Meclisi toplantılarının teşkilatın ortak aklını ve saha tecrübesini buluşturan önemli istişare platformları olduğunu vurguladı. Alkayış, toplantıda şunları ifade etti: "İl Danışma Meclislerimiz, teşkilatımızın farklı kademelerinde görev yapan yol arkadaşlarımızın bir araya geldiği, tecrübelerin paylaşıldığı, çalışmaların değerlendirildiği ve geleceğe yönelik hedeflerin istişare edildiği önemli buluşmalardır".

Alkayış ayrıca partinin siyaset anlayışının temelinde istişare, ortak akıl ve millete hizmet anlayışının bulunduğunu belirterek, vatandaş taleplerini doğru anlamanın ve bunları politika ve çalışmalara yansıtmanın temel sorumluluk olduğunu ifade etti. Adıyaman’ın ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve gelecek hedefleri birlikte değerlendirilerek şehrin gelişimine katkı sağlanacağı kaydedildi.

Toplantı sonunda teşkilatın her kademesinde görev yapan üyelerin katkı ve gayretleri için teşekkür eden Alkayış, İl Danışma Meclisi toplantısının Adıyaman ve AK Parti teşkilatları için hayırlı olmasını diledi.

AK PARTİ ADIYAMAN İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI, AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.