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AK Parti Edremit yönetimi kaymakam Zafer Engin'i makamında ziyaret etti

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Zafer Engin'i ziyaret ederek ilçenin gelişimi için iş birliği vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

AK Parti Edremit yönetimi kaymakam Zafer Engin'i makamında ziyaret etti

ziyaretin amacı ve ilk temaslar:

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri, Edremit Kaymakamlığı görevine başlayan Zafer Engin'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette heyet, kaymakama yeni görevinde başarı dileklerini iletti ve nezaket ziyaretinin samimi bir ortamda gerçekleştiği belirtildi.

edremit'in gelişimi ve öncelikli çalışmalar:

Ziyarette, Edremit'in sosyo-ekonomik gelişimi ve ilçe genelindeki proje ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Heyet ile Kaymakam Engin arasında yapılan görüşmede, yerel hizmetlerin etkinleştirilmesi ve kaynakların koordinasyonuyla ilgili öncelikler tartışıldı. Toplantıda Edremit'in gelişimi için atılacak adımların ortak akılla belirlenmesinin önemi vurgulandı.

kamu kurumları ve paydaşlarla iş birliği:

AK Parti Edremit yönetimi, kamu kurumları ile yerel paydaşların uyum içinde çalışmasının altını çizdi. Görüşmede, önümüzdeki dönemde kamu kurumları ve yerel paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik irade ve kararlılık öne çıktı. Rıfat Ertaş, Kaymakam Zafer Engin'e nazik ev sahipliği için teşekkür ederek yeni görevinde başarı dileklerini yineledi ve ortak projelerin sürdürüleceğini ifade etti.

AK PARTİ EDREMİT İLÇE BAŞKANI RIFAT ERTAŞ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, EDREMİT KAYMAKAMLIĞI GÖREVİNE...

AK PARTİ EDREMİT İLÇE BAŞKANI RIFAT ERTAŞ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, EDREMİT KAYMAKAMLIĞI GÖREVİNE BAŞLAYAN ZAFER ENGİN’İ ZİYARET EDEREK HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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