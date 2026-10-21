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AK Parti sosyal politikalarda yeni sorumluluk: Ali Keskinkılıç göreve getirildi

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcılığı'na atandı; insanı merkeze alan çalışmalarla katkı sunacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Elif Demir

AK Parti sosyal politikalarda yeni sorumluluk: Ali Keskinkılıç göreve getirildi

atama ve teşekkür

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, parti teşkilatı tarafından AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Keskinkılıç, görevinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle verildiğini belirtti.

Keskinkılıç, atama sonrası yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’na teşekkür ettiğini ifade etti.

görev anlayışı ve öncelikler:

Keskinkılıç, yeni görevinin önemli bir sorumluluk olduğuna vurgu yaparak, sosyal politikalar alanında insanı merkeze alan yaklaşımı sürdüreceğini söyledi. Toplumun her kesimini kucaklayan ve vatandaşların hayatına doğrudan dokunan projelere katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.

Atamayla birlikte Keskinkılıç, parti içindeki sosyal politika çalışmalarına daha yoğun destek vermeyi ve mevcut programların hayata geçirilmesinde aktif rol almayı planlıyor. Kendisi, görevin AK Parti’ye, millete ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, millete hizmet için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

beklentiler ve sorumluluk:

Bu atama, AK Parti içerisindeki sosyal politika alanındaki kadroların güçlendirilmesi ve koordinasyonun artırılması açısından değerlendiriliyor. Keskinkılıç’ın sorumluluğu, hem yerel düzeyde hem de genel politika çerçevesinde sosyal hizmetlerin etkinliğini yükseltmek yönünde olacak.

Parti kaynakları ve Keskinkılıç’ın açıklamaları, bundan sonraki süreçte sosyal politikalar alanında uygulama ve saha çalışmalarına ağırlık verileceğini işaret ediyor. Keskinkılıç, yeni görevini milletin beklentileri doğrultusunda yürütmeyi taahhüt etti.

AK PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLİ ALİ KESKİNKILIÇ, AK PARTİ SOSYAL POLİTİKALAR BİRİM BAŞKAN...

AK PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLİ ALİ KESKİNKILIÇ, AK PARTİ SOSYAL POLİTİKALAR BİRİM BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE ATANDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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