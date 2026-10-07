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AK Parti'den birlik mesajı: Cemil başkana tekrardan 'hoş geldiniz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cemil başkanın dönüşünü selamlayarak 'tekrardan hoş geldiniz' dedi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Caner Şahin

AK Parti'den birlik mesajı: Cemil başkana tekrardan 'hoş geldiniz'

AK Parti'den birlik mesajı: Cemil başkana tekrardan 'hoş geldiniz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek parti gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in açıklamasının bağlamı:

Toplantının ardından yapılan konuşmada Çelik, 'Biz Cemil Başkanımıza tekrardan "hoş geldiniz" diyoruz' ifadesini kullandı. Sözcü, bu sözlerle partideki karşılamanın ve dayanışma vurgusunun altını çizdi.

Parti içindeki birlik vurgusu:

Çelik'in açıklaması, MYK sonrası verilen ilk resmi mesajlardan biri oldu; parti kanadında birlik ve sürecin birlikte yönetilmesine ilişkin mesajlar ön plana çıktı. Açıklamanın parti tabanı ve kamuoyunda nasıl algılanacağı takip edilecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: &quot;Biz Cemil Başkanımıza tekrardan &#039;hoş geldiniz&#039; diyoruz&quot;

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Biz Cemil Başkanımıza tekrardan 'hoş geldiniz' diyoruz"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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