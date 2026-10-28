Ak Parti'den cumhuriyetin 103. yıl dönümüne özel video

AK Parti, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaşımı yaptı. Paylaşım metninde Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye’nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun ifadelerine yer verildi.

video içeriği ve anlatılan gelişmeler:

Yayımlanan videoda, geçmişten günümüze Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalar ve yaşanan gelişmeler kronolojik bir akış içinde ele alındı. Görsel arşivler ve kısa bilgilendirici görüntülerle, altyapı projelerinden sosyal ve ekonomik adımlara kadar çeşitli alanlardaki ilerlemeler vurgulandı.

paylaşımın tonu ve hedefi:

Paylaşımda Cumhuriyet'in bir miras olarak korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına dair vurgu yapıldı. Video, sosyal medya platformları üzerinden takipçilere ulaştırılarak 103. yıl anmasına görsel bir katkı sağladı.

AK Parti’den Cumhuriyet’in 103. yıl dönümüne özel video