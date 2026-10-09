AK Parti'nin Yahşihan duruşu: kimsenin arkasında durmayız

AK Parti'den açıklama: soruşturma ve parti tutumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Demir, partinin soruşturma sürecine ve iki isme ilişkin alınan disiplin kararlarına dair kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını belirtti.

İhraç ve disiplin süreçlerinin zamanlaması:

Demir, eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında alınan kararın 4 Kasım 2025 tarihinde partiden kesin ihraç olarak sonuçlandığını; Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek için de 25 Kasım 2025 tarihinde kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk işlemi yapıldığını açıkladı. Demir, bu işlemlerin mevcut adli soruşturmadan önce gerçekleştirildiğini vurguladı.

Partinin beklentisi ve hukuki duruş:

Yapılan açıklamada, soruşturma üzerinden AK Parti'nin kurumsal kimliğinin hedef alınmasına karşı oldukları ifade edildi. Demir, "AK Parti, milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmaz" sözleriyle partinin tutumunu netleştirdi ve şahısların bireysel eylemlerinin partinin kurumsal sorumluluğu gibi gösterilmesini kabul etmediklerini belirtti.

Demir, hakkındaki suçlamalar mahkeme kararıyla sabit olanların hukuk önünde hesap vermesinin beklendiğini; varsa kamu zararıyla ilgili sorumlulardan tahsilat yapılmasını istediklerini ifade etti. Açıklamanın sonunda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin hakkını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Demir'in paylaşımı, parti kanadından yapılan resmi bilgilendirme niteliğinde olup, hem disiplin süreçlerinin hem de hukuki sürecin takip edileceğinin altını çizdi. Kamuoyuna yapılan bu açıklama, soruşturmanın partinin kurumsal kimliğine mal edilmemesi gerektiğine dair vurguyla sonlandırıldı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA DEMİR