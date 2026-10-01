Akademide dayanıklılık arayışı: Bitlis Eren Üniversitesi'nde uluslararası sosyal bilimler kongresi başladı

Kongre açılışı ve genel çerçeve:

Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, düzenlenen açılış programı ile başladı. Kongre, sosyal bilimlerin farklı alanlarından akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek güncel çalışmaların ve disiplinlerarası yaklaşımların paylaşılmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

Etkinlik, Bitlis Eren Üniversitesi Rahva yerleşkesindeki merkezi konferans salonu'nda gerçekleştirildi ve kongre programı 1-2 Ekim tarihlerinde çeşitli salonlarda düzenlenecek oturumlarla devam edecek.

Bakan yardımcısının uyarıları:

Açılışta konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, teknolojik ilerleme ve küreselleşmenin beraberinde getirdiği yeni belirsizlikler ve risklere dikkat çekti. Yiğitbaşı, bugün karşı karşıya olduğumuz tehdidin sınırları aştığını; fiziksel sahayla dijital mecraların iç içe geçtiği, asayiş ve siber olguların aynı anda devreye girdiği hibrit bir tehdit mimarisi olduğunun altını çizdi.

Konuşmasında ayrıca bir suç örneğinin dijital ortamda başlayıp fiziksel dünyada yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini ve küçük saha olaylarının dijital mecralarda büyütülerek toplumsal krize dönüşebileceğini vurguladı. Yiğitbaşı, dezenformasyon kampanyalarının kriz anlarında toplumsal güveni temelden sarsabileceğine dikkat çekti.

Tarihten beslenen perspektif ve disiplinlerarası vurgu:

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, konuşmasında kentin binlerce yıllık medeniyet birikimine atıfta bulunarak Urartulardan Selçuklulara ve Osmanlı’ya uzanan sürecin kültürel mirasının önemini hatırlattı. Ahlat’taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, medreseler, kümbetler, hanlar ve kale örnekleri üzerinden Bitlis’in tarihsel kimliğini öne çıkaran Karakaya, böyle köklü bir geçmişin bulunduğu bir şehirde akademinin risk, kriz ve dirençlilik konularını tartışmasının uygun olduğunu belirtti.

Vali Karakaya, kongre temasının: "Her disiplinin riske ve krize bakışı" olmasının doğru bir tercih olduğunu söyleyerek, afet yönetimi, şehir planlama, siber güvenlik ile psikoloji, tarih, sosyoloji, iktisat, hukuk ve iletişim gibi sosyal bilimlerin ortak akılla buluşmasının önemine vurgu yaptı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da açılış konuşmalarında katılımcılara teşekkür ederek kongrenin temaları hakkında değerlendirmelerde bulundu ve kongrenin hayırlı olmasını dilediler.

Kapanış ritüeli ve sonraki adımlar:

Açılış programı, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na günün anısına plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Kongre, planlanan oturumlar aracılığıyla disiplinlerarası fikir alışverişini sürdürmeyi amaçlıyor.

Programın izleyen oturumları, farklı sosyal bilim disiplinlerinden sunumlar, paneller ve tartışma bölümleri içerecek şekilde düzenlenmiş olup katılımcılar disiplinlerarası bakış açıları üzerinden risk, kırılganlık, kriz ve dirençlilik konularını derinlemesine ele alacaklar.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI, PROGRAMIN AÇILIŞINDA KONUŞTU