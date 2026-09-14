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Akademik bilgi lise sıralarına taşındı: 30 akademisyen 30 lisede

Samsun'da 30 akademisyen, 2026-2027 eğitim yılının ilk gününde kentteki 30 lisede öğrencilere üniversite yaşamı, meslekler ve bilimsel gelişmeleri anlattı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Akademik bilgi lise sıralarına taşındı: 30 akademisyen 30 lisede

Etkinlik ve katılımcılar:

Samsun’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde düzenlenen "İlk Dersimiz Samsun Üniversitesinden" etkinliği kapsamında, Samsun Valiliği, Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) iş birliğiyle 30 akademisyen kent genelindeki 30 lisede öğrencilerle buluştu. Etkinlik, üniversite ve lise arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, öğrencilerin yükseköğretime dair farkındalığını artırmayı hedefledi.

Hangi alanlardan katılım sağlandı:

Programda görev alan akademisyenler tıp, mühendislik, sosyal bilimler, mimarlık, yapay zekâ, iklim bilimleri ve havacılık gibi farklı disiplinlerden geldi. Her akademisyen, kendi uzmanlık alanından hareketle öğrencilere bilimsel düşünce, güncel araştırma konuları, bölüm ve meslek tercihleri hakkında bilgi verdi. Buluşmalar eşzamanlı olarak gerçekleştirildi ve sınıf ortamında öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Amaçlar ve yöneticilerin değerlendirmesi:

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, etkinliğin dört yıldır sürdürüldüğünü ve akademisyenlerin bilgi ile tecrübelerini lise öğrencileriyle buluşturduklarını vurguladı. Aydın, bu yıl 30 akademisyenin 30 lisede öğrencilere ulaşmasından memnuniyet duyduklarını ve çalışmanın önümüzdeki yıllarda da sürdürülerek daha fazla öğrenciye erişmesinin hedeflendiğini söyledi.

Etkinlik, öğrencilerin bilimsel merakını uyandırmayı, üniversite eğitimi hakkında gerçekçi beklentiler oluşturmayı ve gelecek planlarını şekillendirirken alanında uzman kişilerden doğrudan bilgi edinmelerini amaçladı. Akademisyenlerin paylaşımları, lise düzeyinde akademik çalışma kültürüne ilişkin farkındalığı artırmayı ve meslek seçimi süreçlerine katkı sağlamayı hedefledi.

SAMSUN’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE 30 AKADEMİSYEN, 30 LİSEDE ÖĞRENCİLERLE BİR...

SAMSUN’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE 30 AKADEMİSYEN, 30 LİSEDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK ÖĞRENCİLERİN DERSLERİNE KONUK OLDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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