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Akademisyenlerden 35 kişilik grup Gümüşler Manastırı'nı yerinde inceledi

Çeşitli üniversitelerden gelen 35 akademisyen, Niğde'de İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer eşliğinde Gümüşler Manastırı'nı gezerek tarihi, mimari özellikler ve freskler hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Akademisyenlerden 35 kişilik grup Gümüşler Manastırı'nı yerinde inceledi

Gümüşler Manastırı ziyaret edildi:

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen 35 akademisyen, Niğde'de bulunan Gümüşler Manastırı'nı gezdi. Ziyarette akademisyenlere Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer eşlik ederek manastırın genel durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Manastırın özellikleri:

Tepede kaya içine oyularak inşa edilen yapı ve içindeki freskler, ziyaretçiler tarafından yakından incelendi. Akademisyenler, manastırın mimari düzeni ve duvar süslemelerinin korunma durumu üzerine gözlem fırsatı buldu.

Tanıtım ve değerlendirme:

İl Müdürü İsmail Tecimer, toplantı ve inceleme sırasında manastırın tarihi, mimari özellikleri ve kültürel değeri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Tecimer, Niğde'nin tarihî ve kültürel değerlerini tanıtmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı ve akademisyenlere sahada görme imkânı sağlandığını belirtti.

TÜRKİYE’NİN FARKLI ÜNİVERSİTELERİNDEN NİĞDE’YE GELEN 35 AKADEMİSYEN, GÜMÜŞLER MANASTIRI’NI...

TÜRKİYE’NİN FARKLI ÜNİVERSİTELERİNDEN NİĞDE’YE GELEN 35 AKADEMİSYEN, GÜMÜŞLER MANASTIRI’NI GEZDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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