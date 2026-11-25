TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda gündem: helikopter kazaları

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Akar başkanlığında bir araya geldi. Komisyon açılışında konuşan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, son bir ay içinde meydana gelen iki helikopter kazasına dikkat çekti ve şehit düşen askerler için taziyelerini iletti.

şehitlere taziye ve görev vurgusu:

Akar, toplantıda yaptığı konuşmada, "Maalesef son bir ayda iki kere helikopter kazası oldu. Maalesef çok değerli silah arkadaşlarımız hayatını kaybetti, şehit oldular. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz, bu kazanın son olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında ayrıca, "Bu işin doğasında bu var maalesef. Allah anasına, babasına, ailesine sabır versin, milletimizin başı sağ olsun, Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun. Göreve devam" dedi.

şehit aileleri ve gaziler için yasal adımlar:

Akar, şehit yakınları ve gazilerle ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yapılan çalışmaların bir kısmının kanunlaştığını, geri kalan bölümlerin ise yasalaşması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Komisyon çalışmasını sürdürürken, ilgili düzenlemelerin takip edileceğini vurguladı.

Meclis daveti ve tarih:

Yeni Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan söz alarak şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının beklentilerine dikkat çekti. Bunun üzerine konuşan Komisyon Başkanı Hulusi Akar, "17 Aralık 2026’da Milli Savunma Komisyonu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş’un himayesinde bütün dernek ve vakıflar ile temsilcileri, şehit ailesi ve gazileri buraya davet ediyoruz, yemekli bir toplantı yapıyoruz; malumat, 17 Aralık" diyerek, şehit yakınları ve gazileri Meclis'te ağırlayacaklarını açıkladı.

yurtdışındaki vatandaşların askerlik sorunu gündemde:

Toplantıda ayrıca AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman söz alarak, yurt dışında yaşayan Türklerin dövizle askerlik taleplerini gündeme taşıdı. Salman, yurtdışında yaşayan bazı vatandaşların askerlik nedeniyle vatandaşlığa geri dönmekte zorlandığını, bedelli askerlik ücretinin yüksekliği nedeniyle vatandaşlık tercihinin etkilendiğini ve bu konuda düzenleme yapılabileceğini ifade etti. Salman, mavi kart uygulaması ve çifte vatandaşlık konularına da atıfta bulundu.

Komisyon, üyelerin görüşlerinin ardından çalışmasını basına kapalı olarak sürdürdü.

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR, SON BİR AYDA YAŞANAN HELİKOPTER KAZALARINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN AİLELERİ VE MİLLETE BAŞSAĞLIĞI DİLEYEREK, "ÇOK DEĞERLİ SİLAH ARKADAŞLARIMIZ ŞEHİT OLDULAR. BU İŞİN DOĞASINDA BU VAR MAALESEF" DEDİ.