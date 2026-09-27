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Akatlar'da avantaj Beşiktaş'ın: Melikgazi Kayseri'yi 65-56 yendi

Beşiktaş, Süper Lig ilk haftasında Akatlar'da Melikgazi Kayseri'yi 65-56 mağlup edip ilk yarıyı 35-29 önde tamamladı ve sezona galibiyetle başladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Akatlar'da avantaj Beşiktaş'ın: Melikgazi Kayseri'yi 65-56 yendi

Beşiktaş sezonu galibiyetle açtı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 65-56 mağlup etti.

maçın akışı:

Müsabaka BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde oynandı. Siyah-beyazlılar ilk çeyreği 20-14 önde kapattı ve ilk yarıyı 35-29 üstün tamamladı. Final periyoduna da 47-43 ile giren Beşiktaş, maçın son bölümünde ritmini koruyarak karşılaşmayı 65-56 ile sonuçlandırdı.

takım performansı ve değerlendirme:

Beşiktaş, maç boyunca savunmada ve tempo kontrolünde etkin bir görüntü sergiledi; özellikle ilk yarıda yakaladığı avantajı son periyotta koruyarak galibiyete ulaştı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar sezona galibiyetle başladı.

BEŞİKTAŞ KADIN BASKETBOL TAKIMI, KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ İLK HAFTA MAÇINDA MELİKGAZİ KAYSERİ...

BEŞİKTAŞ KADIN BASKETBOL TAKIMI, KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ İLK HAFTA MAÇINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL'U 65-56 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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