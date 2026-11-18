Akbank COP31'de mavi ekonominin paydaşlarını bir araya getirdi

Akbank, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlediği "Mavi Ekonomi için Pozitif Etki" etkinliğinde turizm ve denizcilik sektörlerinin sürdürülebilir dönüşümüne odaklandı. Etkinlik, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı ve WWF-Türkiye Deniz ve Plastik Programı Doğa Koruma Müdürü Tolga Osman Yücel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde sektör temsilcileri ve uluslararası finans kurumları bir araya geldi.

etkinlikte öne çıkan konular:

Panelde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanı Şule Aktürk Alkan, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, IFC Dünya Bankası Grubu İklim Finansmanı Kıdemli Yatırım Uzmanı Dr. Riccardo Ambrosini ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Bölgesi Temsilcisi Cengiz Haydar Barut konuştu. Tartışma, Türkiye'nin mavi ekonomi potansiyelini; sürdürülebilir turizm, liman işletmeciliği, deniz taşımacılığı, deniz ekosistemlerinin korunması ve biyolojik çeşitlilik başlıkları üzerinden değerlendirdi.

Panelistler, bu alanlardaki yatırım ihtiyacının finansman, teknik danışmanlık ve paydaşlar arası iş birlikleriyle nasıl karşılanabileceğini gündeme taşıdı. Deniz kaynaklarının korunmasının ve ekonomik değer yaratmanın birlikte yönetilmesi gerektiği vurgulandı; bu çerçevede doğru yatırım projelerinin seçimi ve teknik değerlendirmelerin önemi öne çıktı.

IFC ile mavi tahvil yetkilendirmesi ve hedeflenen alanlar:

Etkinlik kapsamında Akbank, IFC ile beş yıl vadeli ve 50 milyon ABD dolarına kadar mavi tahvil ihracı için yetkilendirme mektubu imzaladı. Banka, bu ilk mavi tahvil ihracıyla sürdürülebilir turizm, su ve kaynak verimliliği, deniz kirliliğinin azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi alanlarda gerçekleştirilecek yatırımları desteklemeyi hedefliyor.

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, etkinlikte denizlerin ve kıyı ekosistemlerinin birçok ekonomik faaliyete ev sahipliği yaptığını belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Denizlerimiz ve kıyı ekosistemlerimiz, önemli ekonomik faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Turizmden deniz taşımacılığına, liman işletmeciliğinden balıkçılığa kadar pek çok sektör bu doğal kaynaklara dayanıyor. Diğer taraftan iklim değişikliği, deniz kirliliği, kaynak tüketimi ve biyolojik çeşitlilik kaybı, bu ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği üzerinde giderek daha büyük bir baskı oluşturuyor." Atik, mavi ekonomide önceliğin ekonomik değer oluştururken doğal kaynakları korumak olduğunu ve bunun için finansmana erişim kadar teknik değerlendirme ve doğru yatırım seçiminin de gerekli olduğunu vurguladı.

mavi finansman ürünleri ve bankanın stratejisi:

Akbank, 2021'de hayata geçirdiği Mavi Finansman Ürün Paketi kapsamında üç ayrı kredi sunuyor: Mavi Liman Kredisi ile limanların çevresel dönüşümü ve deniz kirliliğinin azaltılması; Mavi Ulaşım Kredisi ile düşük karbonlu deniz taşımacılığı ve alternatif yakıt yatırımları; Mavi Turizm Kredisi ile tesislerin yenilenmesi, enerji ve su verimliliği yatırımları destekleniyor.

Banka verilerine göre, 2025 yılı sonu itibarıyla proje finansmanı kapsamındaki otel portföyünün %99