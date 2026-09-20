Akçaalan'da gece yangını: garajdaki araç üç katlı binayı etkiledi

Yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Yangın, saat 22.30 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Demir'e ait garajda park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın tamamını sardı ve yangın garajın bulunduğu 3 katlı binaya sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve mahalle sakinlerinin tepkisi:

Yangın sonucu otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, binanın dış cephesinde hasar oluştu. Ayrıca binanın birinci katında bulunan mutfak kısmı yangın nedeniyle kullanılamaz duruma geldi. Olay sırasında panikle dışarı çıkan mahalle sakinleri, itfaiyenin müdahalesinin gecikmemesinin önemine vurgu yaptı.

Akçaalan Mahalle Muhtarı Söner Taşar, olayın çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Şu anda olayın tam olarak neden kaynaklandığı belli değil. Evin garajında bulunan bir araç ciddi şekilde alev alıyor ve yangın üç-dört katlı eve sıçrıyor. Aracımız yandı ancak Allah’a şükür herhangi bir can kaybımız yok. İtfaiye ekipleri geldi, sağ olsunlar yangına müdahale ederek söndürdüler. Komşumuzun aracı maalesef kullanılamaz hale geldi, evlerde de bir miktar zarar var. Yapacak bir şey yok, cana gelmedi. En büyük tesellimiz bu" dedi.

Soruşturma ve inceleme süreci:

Muhtar Taşar, aracın nadiren kullanıldığı bilgisini paylaşarak yangının çıkış sebebine ilişkin birkaç ihtimal üzerinde durulduğunu ifade etti: "Araç da yeni, çok kullanılan bir araç değil. Uzun süre durmasından dolayı fare, kedi gibi hayvanların zarar vermiş olabileceğinden şüpheleniyoruz. Sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor."

Olay yerindeki güvenlik kameralarının ve görgü tanıklarının ifadelerinin inceleneceği, polis ve itfaiye ekiplerinin yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattığı bildirildi. Yetkililer, ilk belirlemelere dayanarak kesin raporun yapılmasının ardından kamuoyuna bilgi verileceğini açıkladı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE GARAJDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, 3 KATLI BİNAYA SIÇRADI. YANGINDA OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, BİNADA DA HASAR MEYDANA GELDİ.