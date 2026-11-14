Akçadağ'da sürücü direksiyonu kaybedince otomobil kayısı bahçesine düştü

Kazanın ayrıntıları:

Olay, Malatya’nın Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi Develi yolu üzerinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir hâlindeki ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayısı bahçesine uçtu.

Hasar ve sağlık durumu:

Kazada sürücü yaralanmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma:

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA'NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAYISI BAHÇESİNE UÇTU. KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.