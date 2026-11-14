Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Akçadağ'da sürücü direksiyonu kaybedince otomobil kayısı bahçesine düştü

Akçadağ Başpınar Mahallesi Develi yolu üzerinde öğle saatlerinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kayısı bahçesine uçtu; sürücü yara almadı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Akçadağ'da sürücü direksiyonu kaybedince otomobil kayısı bahçesine düştü

Kazanın ayrıntıları:

Olay, Malatya’nın Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi Develi yolu üzerinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir hâlindeki ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayısı bahçesine uçtu.

Hasar ve sağlık durumu:

Kazada sürücü yaralanmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma:

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA&#039;NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAYISI BAHÇESİNE UÇTU. KAZADA ŞANS ESERİ...

MALATYA'NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAYISI BAHÇESİNE UÇTU. KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır
images

Fethiye'de direğe çarpan otomobilde can kaybı: 2 ölü, 5 yaralı
images

Ev tartışması Suluova'da can aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

Fethiye'de direğe çarpan otomobilde can kaybı: 2 ölü, 5 yaralı

Ev tartışması Suluova'da can aldı

Yangın Kışla köyünde samanlık ve eski evi sardı

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı