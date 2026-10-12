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Akçadağ'da Ulutaş mahalle mahalle ihtiyaçları yerinde tespit etti

Başkan Hasan Ulutaş, Durulova ve Darıca mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu; ihtiyaçları yerinde dinleyip çözüm odaklı çalışma sözü verdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Merve Çelik

Akçadağ'da Ulutaş mahalle mahalle ihtiyaçları yerinde tespit etti

Akçadağ'da Ulutaş mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Durulova ve Darıca mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında mahalle sakinlerinin talepleri doğrudan dinlendi ve not alındı.

ziyaretin gündemi:

Toplantılarda muhtarlar, altyapı, yol ve ortak kullanım alanlarına dair sorunları aktardı. Başkan Ulutaş, belediye ekipleriyle birlikte önceliklendirme yapacaklarını ve tespit edilen ihtiyaçlara yönelik çözüm üretme sürecini başlatacaklarını belirtti.

iletişim ve değerlendirme:

Ulutaş, sahada yapılan gözlemler ile vatandaşlardan alınan geri bildirimlerin planlamada yol gösterici olacağını vurguladı. Mahalle ziyaretlerinin, hizmetlerin doğru ve hızlı ulaşması açısından önem taşıdığına dikkat çekerek sürdürüleceğini söyledi.

Başkan Ulutaş, misafirperverlikleri için Durulova ve Darıca muhtarları ile mahalle sakinlerine teşekkür ederek, tespit edilen taleplerin takibinin yapılacağını ve gerekli adımların atılacağını ifade etti.

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI HASAN ULUTAŞ, DURULOVA VE DARICA MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK MUHTARLAR...

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI HASAN ULUTAŞ, DURULOVA VE DARICA MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK MUHTARLAR VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ, MAHALLELERİN İHTİYAÇ VE TALEPLERİNİ YERİNDE DEĞERLENDİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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