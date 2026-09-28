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Akçadağ'daki arazi kavgasında baba ile oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 18 Haziran'daki arazi kavgasında bir kişi öldü; mahkeme baba ve oğluna haksız tahrikle toplam 50 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akçadağ'daki arazi kavgasında baba ile oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis

Akçadağ'daki arazi kavgasında baba ile oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgaya ilişkin dava sonuçlandı. Olayda bir kişinin yaşamını yitirmesi ve bir kişinin yaralanması üzerine, mahkeme tutuklu sanık baba ve oğluna haksız tahrik indirimiyle toplam 50 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

olayın gelişimi:

Olay, 18 Haziran 2024 tarihinde Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre akrabalar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sanık Enes Can Gökçek (26), av tüfeğiyle akrabası Olcay Gökçek (37)'i vurdu. Ağır yaralanan Olcay Gökçek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgada N.G. de yaralandı. İddianamede, tutuklu sanıklardan L.G.'nin vurulan Olcay Gökçek'e yerdeyken tekme attığı yer aldı.

mahkeme süreci ve karar:

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık E.G. olayın meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğini savunarak beraatini istedi. Diğer tutuklu sanık L.G. ise üzerine kumpas kurulduğunu ve darp edildiğini iddia ederek tahliyesini talep etti. Müşteki H.G. sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, E.G.'yi Olcay Gökçek'e yönelik "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezasına mahkum etti; aynı sanık hakkında N.G.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası da verildi. Diğer sanık L.G. ise "kasten öldürmeye iştirak" suçundan haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Her iki sanığın cezaları toplamda 50 yıl 3 ay olarak hesaplandı.

Mahkeme, sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulamadı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Malatya&#039;da arazi kavgasında karar çıktı: Baba ve oğluna 50 yıl 3 ay hapis

Malatya'da arazi kavgasında karar çıktı: Baba ve oğluna 50 yıl 3 ay hapis

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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