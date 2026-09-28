Akçadağ'ın bal armudu hasatla sofraya geliyor

Akçadağ bal armudunda hasat başladı:

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca bölgesinde, coğrafi işaret tescilli ve yörede "bal armudu" olarak anılan armutların hasadı başladı. Yaklaşık bin 800 rakımda yetişen bu yerel çeşidin sezonu üreticiler tarafından 20–30 gün olarak öngörülüyor.

Üretici gözlemleri ve bahçe çalışmaları:

Bölgede üretim yapan Nizamettin Maltaş, bahçesinde yaklaşık 30–40 armut ağacı bulunduğunu ve hasada başladıklarını belirtti. Maltaş, bu yıl meyve kalitesi ile verimin iyi olduğunu söyleyerek, 'Bu sene meyve kalitesi de bolluğu da güzel' ifadelerini kullandı. Hasat sürecinin kısa, fakat yoğun geçtiğini belirtti.

Kozluca merkezde esnaflık yapan Mehmet Demirkaya ise üreticilerin topladığı armutları marketinde perakende olarak sattığını ve Akçadağ armudunun tamamen doğal, kendine özgü bir lezzete sahip olduğunu vurguladı. Demirkaya, küçük boy armutların çocuklara mama yapımında bile kullanıldığını aktardı.

Pazar fiyatları ve değerlendirme yöntemleri:

Ürünün kilogram fiyatı, kalite ve büyüklüğe göre değişiyor; verilen aralığa göre kilogram 50 ila 100 TL arasında alıcı buluyor. Maltaş, satışları hem toptan hem de perakende yaptıklarını belirtirken geri kalan ürünlerin meyve suyu olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Üreticiler talebin bu yıl yüksek olduğunu, yetiştirme kapasitesinin talebi her zaman karşılayamadığını ve toplam hasat sürecinin en fazla bir ayı bulduğunu ifade ediyor. Bu durum sezonun kısa ve yoğun geçmesine neden oluyor; üretim planlaması ve pazarlama açısından zamanlı hareket etmek önem kazanıyor.

Sezon değerlendirmesi ve beklentiler:

Bugünkü gözlemler, Akçadağ armudunda bu yıl hem verim hem de kalite açısından olumlu bir sezon yaşandığını gösteriyor. Yerel üreticiler talebin devam etmesini bekliyor ve mevcut ürünleri değerlendirirken hem tazeden satış hem de meyve suyu üretimi seçeneklerini kullanıyorlar. Bölgenin coğrafi işaret tescili, ürünün tanıtım ve pazarlama açısından değerini koruyor.

MALATYA'DA COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ AKÇADAĞ ARMUDUNDA HASAT BAŞLADI