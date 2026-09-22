Akçakale'de dolandırıcılıktan hükümlü şahıs jandarma ekipleri tarafından cezaevine gönderildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, dolandırıcılıktan kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan İ.C. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.