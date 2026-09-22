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Akçakale'de dolandırıcılıktan hükümlü şahıs jandarma ekipleri tarafından cezaevine gönderildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, dolandırıcılıktan kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan İ.C. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akçakale'de dolandırıcılıktan hükümlü şahıs jandarma ekipleri tarafından cezaevine gönderildi

operasyon ve yakalama:

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda İ.C. isimli şüpheli gözaltına alındı.

hukuki süreç:

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ceza bilgisi:

Şüpheli hakkında kesinleşmiş olan hapis cezası 13 yıl 1 ay 15 gün olarak kaydedildi.

DOLANDIRICILIKTAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

DOLANDIRICILIKTAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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