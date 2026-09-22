Akçakale'de dolandırıcılıktan hükümlü şahıs jandarma ekipleri tarafından cezaevine gönderildi

operasyon ve yakalama:
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda İ.C. isimli şüpheli gözaltına alındı.
hukuki süreç:
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ceza bilgisi:
Şüpheli hakkında kesinleşmiş olan hapis cezası 13 yıl 1 ay 15 gün olarak kaydedildi.
DOLANDIRICILIKTAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!