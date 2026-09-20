Akçakoca açıklarında nadir görülen mavi yengeç oltaya takıldı

balıkçıların avında beklenmedik misafir:

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çinekop avına çıkan balıkçılar, Akçakoca Balıkçı Barınağı açıklarında oltalarına farklı bir canlı takıldığını görünce şaşkınlık yaşadı. Av sırasında balık yerine yakalanan canlı, bölgedede nadir görülen mavi yengeç oldu.

türün kıyı dağılımı ve yaşam alanı:

Mavi yengeç daha çok Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen; sıcak ve ılıman iklimlerin kıyı sularında yaşamını sürdüren bir tür olarak biliniyor. Karadeniz kıyılarında ise daha nadir rastlanan türler arasında yer alıyor ve Akçakoca'da oltaya takılması dikkat çekti.

bölge için anlamı ve gözlemler:

Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda kısa süreli merak konusu olan yengeç, hem avcı balıkçılar hem de bölge halkı için deniz yaşamının çeşitliliğini yeniden gündeme taşıdı. Olay, yerel gözlemler açısından deniz ekosistemine dair farkındalığı artırırken, kıyı gözlemlerinin önemini bir kez daha gösterdi.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ÇİNEKOP AVINA ÇIKAN BALIKÇILARIN OLTASINA, KARADENİZ’DE NADİR GÖRÜLEN MAVİ YENGEÇ TAKILDI.