Akçakoca Bilim ve Sanat Merkezi'nde inceleme

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş, Akçakoca Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesindeki eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında merkezde yürütülen programlar, sınıf uygulamaları ve öğrencilerin gelişim süreçleri yetkililerden dinlendi.

İncelemenin odağı:

Heyet, BİLSEM'de gerçekleştirilen uygulamaların özellikle bilimsel, sanatsal ve akademik gelişim yönlerine odaklandı. Öğrencilerin projelerle desteklenmesi, serbest çalışma alanlarının kullanımı ve öğretim yöntemlerindeki yenilikler değerlendirmeye alındı. İnceleme, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi amacını taşıdı.

Yönetici ve öğretmenlere destek:

Kaymakam Uzan, ziyaret sırasında merkezde görev yapan yönetici ve öğretmenlerle görüşerek çalışmalarında başarılar diledi. Yetkililerden alınan bilgiler ışığında, yerel yönetim ve eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Akçakoca genelinde eğitim kurumlarına yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Ziyaret, BİLSEM'in sunduğu eğitim olanaklarının öğrencilerin potansiyelini geliştirmedeki rolünü yeniden teyit ederken; öğretmen ve yöneticilerin motivasyonunu artırmaya yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN YURTTAŞ İLE BİRLİKTE AKÇAKOCA BİLİM VE SANAT MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.