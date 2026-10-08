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Akçakoca kaymakamı Kıbrıs gazileri ve ailelerine destek ziyaretinde bulundu

Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Kıbrıs gazileri Yaşar Sağlam ve Tacettin Topaloğlu ile ailelerini ziyaret edip taziye ve sağlık dileklerini iletti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Akçakoca kaymakamı Kıbrıs gazileri ve ailelerine destek ziyaretinde bulundu

Kaymakamın ziyaretleriyle destek mesajı

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Sosyal Hizmetler Müdürü Recep Say ile birlikte ilçede yaşayan Kıbrıs gazileri ve ailelerini ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde hem taziye hem de geçmiş olsun dilekleri iletildi.

taziye görüşmesi:

İlk ziyaret, eşi vefat eden Kıbrıs Gazisi Yaşar Sağlam ve ailesine yapıldı. Kaymakam Uzan, merhumeye Allah’tan rahmet dileyerek Sağlam ve yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Görüşmede aileyle yakın diyalog kurularak acılar paylaşıldı.

sağlık ve esenlik dilekleri:

Uzan daha sonra Melen Ağzı Köyü’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Tacettin Topaloğlu ile buluştu. Topaloğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi alan Kaymakam, gaziye sağlık ve huzur dileklerini iletti ve ihtiyaçları hakkında notlar aldı.

Gerçekleştirilen ziyaretler sırasında Kaymakam Uzan, gazilerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak kamu kurumlarıyla koordineli destek sağlanacağını belirtti. Yapılan görüşmeler, hem taziyeyi iletme hem de sosyal destek unsurlarını değerlendirme amacı taşıdı.

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ RECEP SAY İLE BİRLİKTE KIBRIS...

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ RECEP SAY İLE BİRLİKTE KIBRIS GAZİLERİ YAŞAR SAĞLAM VE TACETTİN TOPALOĞLU’NU AİLELERİYLE BİRLİKTE ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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