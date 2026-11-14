Akçakoca okullarında erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci güçlendirildi

Akçakoca'da ağız ve diş sağlığı eğitimi

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çocuklarda ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla okul temelli eğitim programları düzenledi. Çalışmalar kapsamında Akçakoca Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi anasınıfı ile Beyören İlkokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve uygulama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Eğitim içeriği:

Eğitimlerde öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri, düzenli ağız bakımının önemi ve diş çürüklerinden korunma yolları anlatıldı. Programda ayrıca beslenme alışkanlıklarının diş sağlığı üzerindeki etkisi vurgulanarak; şekerli yiyecek ve içecek tüketiminin azaltılması, dengeli beslenme önerileri ve günlük ağız temizliğinin rolü üzerinde duruldu.

Uygulamalı etkinlikler ve hedefler:

Teorik anlatımlar, uygulamalı çalışmalarla desteklendi. Öğrenciler, model çeneler üzerinde diş fırçalama pratiği yaparak teknikleri deneyimledi ve birebir geri bildirim aldı. Yapılan açıklamada, eğitimlerin amacının çocukların erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazanması, kalıcı doğru bakım alışkanlıkları edinmesi ve bu alışkanlıkları günlük yaşamlarında sürdürmeleri olduğu belirtildi.

Programlar, okulların programlarına entegre edilerek sürdürülecek olup, ailelerin de bilgilendirilmesiyle çocuklarda uzun vadeli davranış değişikliği hedefleniyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA BİLİNÇLENMESİ AMACIYLA EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENDİ. ÖĞRENCİLERE DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA TEKNİKLERİ UYGULAMALI OLARAK GÖSTERİLDİ.