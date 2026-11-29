Poyraz fırtınası Akçakoca'da etkili oldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan poyraz fırtınası, Karadeniz'de deniz hareketliliğini arttırdı. Kıyı boyunca gözlenen dalgalar, sahil yapıları ve sahil güvenliği açısından risk oluşturdu.
Denizde ve kıyıda etkiler:
Poyrazın etkisiyle Karadeniz'de dalga boyu yer yer yaklaşık 5 metreye kadar ulaştı. Saatte 60 kilometre hıza varan rüzgârın oluşturduğu dev dalgalar, kıyıdaki mahmuzları aşarak sahilde güçlü çarpma ve sıçrama görüntüleri oluşturdu.
Dalgaların mahmuzları aşması sahil hattında su sıçramalarına ve yürüyüş yollarında ıslanmalara yol açtı; bölgedeki hareketlilik fotoğraf ve video kayıtlarına yansıdı.
Vatandaşın ilginç anı:
Fırtına sırasında bir vatandaşın sahilde güvercinleri beslemesi, güçlenen dalgalarla birlikte dikkat çeken kareler oluşturdu. Bu görüntüler, poyrazın etkisini insan ve doğa arasındaki beklenmedik anlara taşıdı.
Yerel gözlemler fırtınanın kısa süreli ama etkili olduğunu gösterirken, sahil çevresinde temkinli olunması gerektiği izlenimi oluştu.
DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN POYRAZ FIRTINASI, KARADENİZ’DE DALGA BOYUNU 5 METREYE KADAR YÜKSELTTİ. SAATTE 60 KİLOMETRE HIZLA ESEN RÜZGAR NEDENİYLE DENİZDE OLUŞAN DEV DALGALAR, KIYIDAKİ MAHMUZLARI AŞARAK ETKİSİNİ GÖSTERDİ.
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