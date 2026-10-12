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Akçakoca'da ağlar temizleniyor, palamut avı için hazırlıklar sürüyor

Akçakoca'da balıkçılar sezondan memnun; ağ ve ekipman bakımını tamamlayıp, palamut ağırlıklı av için sabah erken denize açılmaya hazırlanıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Berk Doğan

Akçakoca'da ağlar temizleniyor, palamut avı için hazırlıklar sürüyor

Akçakoca'da sezon değerlendirmesi:

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren balıkçılar, sezonun şu ana kadarki seyrinden memnun olduklarını belirterek yeni ava hazırlanıyor. Sabah erken saatlerde denize açılacak teknelerde ağ ve ekipman kontrolleri sürüyor. Bölgedeki balıkçılar şimdilik yakaladıkları verimle umutlu.

Hazırlıklar ve ağ temizliği:

Balıkçılar, son avda yaşanan sorunların ardından ağları ve malzemeleri yeniden düzenliyor. Balıkçı Süha Başar, "Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Son işlerimizi yapıyoruz. Geçen akşam denizde ağlarla bayağı zorlandık. Ağlarımızı temizledik. Şimdi tekrar ayıklayıp kayığa yerleştiriyoruz. Sabaha karşı çıkacağız. Geçen sefer ağlarımızı kurtardığımıza dua ediyoruz" sözleriyle süreci anlattı.

Denizdeki tür dağılımı ve belirsizlik:

Başar, Akçakoca açıklarında en çok palamutun göze çarptığını, diğer türlere şu an için ilginin daha az olduğunu söyledi. Kıyıdan amatör balıkçıların ise istavrit tuttuğu belirtiliyor. Balığın yer değiştirme eğiliminde olması nedeniyle sezonun ilerleyen döneminde durumun değişebileceği vurgulanıyor: "Bu sezondan şimdilik memnunuz, sonrasına bakacağız. Her şey balığın durumuna bağlı. Balık sürekli yer değiştiriyor, her tarafa gidiyor. Akçakoca açıklarında balık iyi diyebiliriz ama yarın ne olacağı belli olmaz. Bir bakmışsın balık Sinop’a gitmiş"

AKÇAKOCA&#039;DA DENİZE AÇILMAYA HAZIRLANAN BALIKÇILAR, AV ÖNCESİNDE AĞLARINI VE EKİPMANLARINI KONTROL...

AKÇAKOCA'DA DENİZE AÇILMAYA HAZIRLANAN BALIKÇILAR, AV ÖNCESİNDE AĞLARINI VE EKİPMANLARINI KONTROL EDİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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