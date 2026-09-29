Akçakoca'da fırtına sonrası hasar tespiti: 4 tekne parçalandı

fırtınanın etkileri:

Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına, Akçakoca balıkçı barınağında önemli hasara yol açtı. Şiddetli dalgaların etkisiyle barınaktaki teknelerden 4 tanesi parçalandı ve kullanılamaz hale geldi.

hasar tespiti çalışmaları:

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal ederek balıkçı barınağında incelemeler yaptı. Ekipler, zarar gören tekneleri tek tek kontrol ederek hasar tespiti gerçekleştirdi ve bulguları belgeledi.

saha incelemelerinin amacı:

Yürütülen çalışmaların amacı, parçalanan teknelerdeki zararın boyutunu belirlemek ve tespitleri resmi kayıtlara geçirmek olarak açıklandı. Bu tespitler, olası takip işlemleri ve kayıt-sayım süreçleri için kayıt altına alındı.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE KARADENİZ’DE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE PARÇALANARAK ZARAR GÖREN 4 TEKNE İÇİN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ. BÖLGEYE GİDEN EKİPLER, TEKNELERDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.