Akçakoca'da köy yollarına konfor odaklı asfalt yama çalışması

çalışmanın kapsamı:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Hasançavuş köylerini birbirine bağlayan yolda asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yolun ihtiyaç duyulan kesimlerinde tespit edilen bozulmaları gideriyor ve yüzeydeki çatlak ile çukurlaşmaları onarıyor.

çalışmanın yöntemi ve uygulama:

Yama uygulamalarıyla mevcut asfalt yüzeydeki hasarlar lokal müdahalelerle kapatılıyor; böylece geniş ölçekli yenileme gerektirmeyen kısımlarda hızlı ve ekonomik çözümler sağlanıyor. Çalışmalar, belirlenen programa uygun şekilde kırsal ulaşım altyapısının iyileştirilmesine katkı verecek şekilde yürütülüyor.

beklenen sonuç ve sürdürülebilir bakım:

Gerçekleştirilen müdahalelerle sürücülerin daha güvenli ve konforlu seyahat etmesi hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım kalitesini artırmaya yönelik bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini planlı olarak devam ettiriyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI UĞURLU VE HASANÇAVUŞ KÖYLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLDA, ULAŞIM KONFORU VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR.