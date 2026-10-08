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Akçakoca'da Melen Deresi için mahmuz seferberliği

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Melenağzı Köyü'nde Melen Deresi mahmuz çalışmalarını denetledi; yüklenici şefi Recep Tokat'tan bilgi alıp köylülerle görüştü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Akçakoca'da Melen Deresi için mahmuz seferberliği

İnceleme sahada yapıldı:

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Melenağzı Köyü'nde yürütülen Melen Deresi mahmuz yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemede yüklenici firma şantiye şefi Recep Tokat'tan çalışmaların mevcut durumu ve sahada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alındı.

Çalışmanın güvenlik ve çevre boyutu:

İncelemelerde, yürütülen mahmuz çalışmalarının bölgenin güvenliği ile çevresel düzenlemeler açısından taşıdığı önem vurgulandı. Saha ziyareti sırasında işlerin ilerleyişi değerlendirildi ve uygulama kalitesi ile çevresel hassasiyetlerin gözetildiği belirtildi.

Kaymakamın vatandaşlarla buluşması:

Kaymakam Uzan, Melenağzı Köyü'nde köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi. Yapılan görüşmelerde vatandaşların beklentileri not alındı; idarenin sahadaki çalışmaları takip edeceği ve iletişim kanallarının açık tutulacağı ifade edildi.

Çalışmaların son durumu hakkında sahada bilgi alınmasıyla, projenin sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde tamamlanmasına yönelik takiplerin süreceği kaydedildi.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE MELEN DERESİ’NDE DEVAM EDEN MAHMUZ YAPIM ÇALIŞMALARI YERİNDE...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE MELEN DERESİ’NDE DEVAM EDEN MAHMUZ YAPIM ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ. KAYMAKAM DR. HACI ARSLAN UZAN, ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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