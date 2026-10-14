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Akçakoca’da sağlık için bir araya gelen yürüyüş

Akçakoca'da düzenlenen yürüyüşte 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında erken teşhis ve ruh sağlığına vurgu yapıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Akçakoca’da sağlık için bir araya gelen yürüyüş

etkinliğin amacı ve katılımcılar

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen yürüyüş, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı ile 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü çerçevesinde gerçekleşti. Etkinlik, sağlık çalışanları, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

vurgulanan temel mesajlar

Yürüyüş boyunca katılımcılara erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü ve ruh sağlığının fiziksel sağlık kadar önem taşıdığı mesajı iletildi. Ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesinin önemi üzerinde duruldu.

yerel yöneticinin desteği

Etkinliğe Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan da katılarak farkındalık çalışmalarına destek verdi ve toplum sağlığına ilişkin çağrılara katılım sağladı.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE MEME KANSERİ FARKINDALIĞI VE RUH SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE MEME KANSERİ FARKINDALIĞI VE RUH SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞ, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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