Akçakoca'da yaz kalabalığı çekildi, sahiller martılara kaldı

mevsim dönünce sahiller sessizliğe büründü:

Yaz aylarında yoğunluğu ve kalabalığıyla dikkat çeken Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca sahilleri, tatil sezonunun sona ermesiyle sessizliğe büründü. Mayıs ayının sonlarından itibaren denizseverlerin akınına uğrayan kıyılar, okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte sakinleşti.

Yaklaşık 4 ay boyunca konuk ağırlayan plajlarda artık adım atacak yer yokken, şimdi deniz kıyıları yalnızca birkaç ilçe sakininin uğradığı dinlenme alanlarına dönüştü. Yaz boyunca zaman zaman Karadeniz'in zorlu rüzgar ve fırtınalarına sahne olan kıyılar, kış yaklaşırken insan trafiğinin azalmasıyla kendine ait bir dinginlik kazandı.

plajların yeni sakinleri:

Kalabalığın çekilmesiyle birlikte Karadeniz sahillerinin yeni sakinleri martı ve güvercinler oldu. Bir zamanlar şezlonglar ve deniz şemsiyeleriyle dolu olan alanlar şimdi kuşların serbestçe dolaştığı alanlara dönüştü. Özellikle 3 mavi bayraklı plajta öğle ve akşam saatlerinde kuş gözlemi yapmak mümkün.

kışa hazırlık ve yerel yaşam:

Sahil hattının boşalmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, kumsalda oturup dinlenmeyi tercih ediyor; sahilin sessizliğini ve denizin ritmini dinlemek isteyen az sayıda ilçe sakini bu dönemi değerlendirmeye devam ediyor. Turizm sezonunun bitmesiyle birlikte bölge işletmeleri de kış hazırlıklarına başlıyor, kıyı boyunca insan yoğunluğunun yerine doğanın ritmi geçiyor.

Sonuç olarak Akçakoca sahilleri, yaz boyunca süren hareketliliğin ardından doğal yaşamın ve sakinliğin öne çıktığı bir döneme girdi; kıyılar şu an için daha çok kuşların ve huzuru arayanların adresi konumunda.

Akçakoca'da tatilciler gitti, kuşlar geldi