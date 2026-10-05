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Akçay-Midilli deniz hattı bölge turizmine hareket kattı

BADO, Akçay Gümrük Limanı'ndan Midilli hattında 18 Temmuz-27 Eylül 2026 arasında yoğun ilgi gördü; Edremit bölgesine turizm ve esnaf katkısı sağlandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Berk Doğan

Akçay-Midilli deniz hattı bölge turizmine hareket kattı

Sezonun özeti:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçirilen Akçay Gümrük Limanı çıkışlı Balıkesir Deniz Otobüsü (BADO) 2026 sezonunu yoğun ilgiyle tamamladı. Seferler 18 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 27 Eylül 2026 itibarıyla sona erdi.

Sefer trafiği ve işletme:

BADO, Balıkesir Toplu Taşıma AŞ bünyesinde işletildi. İlk seferlerin gerçekleştirilmesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın girişimleri öne çıktı. Akçay-Midilli hattı, hem yerel halk hem de bölgeye gelen tatilciler tarafından sık tercih edildi ve hattın ulaşım alternatifleri arasındaki görünürlüğü arttı.

Turizm ve yerel ekonomi:

Seferlerin düzenli yapılması Edremit ve çevresindeki turizm hareketliliğine doğrudan katkı sağladı. Yolcu yoğunluğu, bölgedeki konaklama, yeme-içme ve hizmet sektörlerinde hareketlenme yaratırken, yerel esnafa olumlu yansıdığı ifade edildi.

Gelecek sezon planları:

Sezonun sona ermesinin ardından yetkililer, BADO hizmetinin güçlendirilerek sürdürülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleri doğrultusunda çalışmaların süreceğini belirtti. Ayrıca gelecek yıl seferlere daha erken başlanmasının planlandığı; böylece turizm döneminde deniz ulaşımı süresinin uzatılacağı duyuruldu.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 27 YIL ARADAN SONRA YENİDEN HAYATA GEÇİRİLEN AKÇAY...

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 27 YIL ARADAN SONRA YENİDEN HAYATA GEÇİRİLEN AKÇAY GÜMRÜK LİMANI’NDAN MİDİLLİ’YE SEFER YAPAN BALIKESİR DENİZ OTOBÜSÜ (BADO), 2026 SEZONUNU TAMAMLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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