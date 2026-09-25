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Akciğer uyarılarını önemseyin: öksürük ve nefes darlığı göz ardı edilmemeli

Liv Hospital uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, uzun süren öksürük ve nefes darlığının ihmal edilmemesi gerektiğini, erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Akciğer uyarılarını önemseyin: öksürük ve nefes darlığı göz ardı edilmemeli

Akciğer sağlığına erken müdahale hayat kurtarıyor

Akciğerler vücudun oksijen temininde merkezi bir rol oynuyor; ancak hastalıklar sıklıkla başlangıçta belirgin belirtiler vermeyebiliyor. Liv Hospital Ulus Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, 25 Eylül Dünya Akciğer Günü öncesinde yaptığı açıklamada, toplumda sık rastlanan solunum yakınmalarının önemsenmesinin altını çizdi.

Erken belirtiler ve hangi durumda doktora başvurulmalı:

Öksürük solunum yollarının doğal savunma mekanizmasıdır, ancak bazı özellikler alarm vericidir. Üç haftadan uzun süren öksürük, eforla ortaya çıkan nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs ağrısı, balgamda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı ve sürekli yorgunluk gibi bulgular ihmal edilmemelidir. Prof. Dr. Ferah Ece, bu belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden uzman hekime başvurulmasının tedavi seçeneklerini genişleteceğini belirtti.

Risk faktörleri ve korunma önerileri:

Akciğer hastalıklarında en belirgin risk faktörlerinden biri sigara ve tütün ürünleri kullanımındadır. Uzm. Dr. Ece, sigara başta kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalık için major risk oluşturduğunu ve pasif içiciliğin de zararlı etkileri bulunduğunu vurguladı. Sigarayı bırakmanın her yaşta akciğer sağlığı için kazanç sağladığını ifade etti.

Sigara dışında hava kirliliği, toz, kimyasal maddeler ve mesleki maruziyetler de solunum sistemi üzerinde olumsuz etki yapıyor. Hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde, özellikle KOAH ve astım gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerin dışarıda geçirdikleri süreyi azaltmaları, yoğun fiziksel aktiviteden kaçınmaları ve gerekiyorsa koruyucu önlemler almaları öneriliyor.

Erken tanı tedavi sürecini değiştirebileceği için; sigara öyküsü olanlar, ailesinde akciğer hastalığı veya kanser öyküsü bulunanlar ile mesleki risk altında çalışanların düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca kronik akciğer hastalığı olanların hekim önerilerine uygun takip ve tedaviyi sürdürmeleri önem taşıyor.

Akciğer sağlığını korumak için; sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak, pasif içicilikten kaçınmak, hava kirliliği yüksek günlerde önlem almak, mesleki risklere karşı koruyucu ekipman kullanmak ve düzenli fiziksel aktiviteyi yaşam tarzı haline getirmek temel öneriler arasında yer alıyor. Vücudun verdiği sinyalleri önemseyip erken değerlendirme yapılması, ilerleyen dönemlerde daha ciddi sorunların önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

PROF. DR. FERAH ECE

PROF. DR. FERAH ECE

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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