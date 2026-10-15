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Akçova'ya yeni sağlık ve kültür alanı: TÜRSAB dinamik yaşam merkezi için protokol imzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile TURSAV, Akçova'da hayata geçirilecek TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi için arsa tahsisi ve işletme protokolü imzaladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Akçova'ya yeni sağlık ve kültür alanı: TÜRSAB dinamik yaşam merkezi için protokol imzalandı

TÜRSAB dinamik yaşam merkezi protokolü Muğla'da imzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) arasında, TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi projesinin hayata geçirilmesi için resmi protokol töreni düzenlendi. Protokole göre belediye arsa tahsisini sağlarken, merkezin inşaatı ve işletmesi vakıf tarafından üstlenilecek.

protokolün kapsamı ve işleyişi:

Proje için belirlenen alanın Akçova bölgesinde olduğu açıklandı. Resmî düzenlemeye göre Muğla Büyükşehir Belediyesi arsa tahsisini gerçekleştirecek; merkez binasının yapımı, düzenlenmesi ve işletme süreçleri ise TURSAV tarafından yürütülecek.

İmzalanan protokol, kurumlar arası sorumlulukları netleştirmenin yanı sıra uzun vadeli işletme modeli ve bakım yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde planlandı. Taraflar, proje takvimi ve finansman modellerine ilişkin detayları ilerleyen aşamalarda açıklayacak.

merkezin sunacağı hizmetler:

Akçova'da tasarlanan merkez, spor ve rehabilitasyon alanları, sağlıklı yaşam ve beslenme danışmanlığı birimleri ile sosyal ve kültürel etkinlik mekanlarını bir arada bulunduracak. Ayrıca proje içinde yaşlı ve engelli bireylere yönelik özel hizmet birimleri de yer alacak.

Belediye yetkilileri ve vakıf temsilcileri, merkezin kentte sosyal dayanışmayı güçlendirecek ve sağlıklı yaşam imkânlarını artıracak bir merkez olması hedefini vurguladı. Projenin turizm sektörü temsilcileriyle geliştirilmesinin, Muğla'nın sosyal ve kültürel altyapısına katkı sağlayacağı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, törende ortak çalışma kültürünün önemine dikkat çekti. Aras, kamu kurumları, üniversiteler ve sektör temsilcilerinin birlikte hareket etmesinin daha kalıcı ve faydalı projeler ortaya çıkardığını belirtti. Ayrıca turizm politikaları kapsamında yürütülen çalışmaların ve Turizm Geliştirme Strateji Platformu'nun kent tanıtımına katkı sağladığı ifade edildi.

Yetkililer, proje tamamlandığında merkezin hem yerel toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunacağını hem de Muğla'nın turizm ve sağlıklı yaşam alanlarındaki çeşitliliğini güçlendireceğini vurguladı. Kurumlar arası iş birliğinin, gelecekte benzer projelerin de önünü açması bekleniyor.

MUĞLA’DA TÜRSAB DİNAMİK YAŞAM MERKEZİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

MUĞLA’DA TÜRSAB DİNAMİK YAŞAM MERKEZİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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