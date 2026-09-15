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Akdağmadeni'nde eş zamanlı operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Akdağmadeni'de 8 adrese operasyon düzenledi; 6 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:38

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akdağmadeni'nde eş zamanlı operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

Operasyonun kapsamı:

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele çerçevesinde Akdağmadeni ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Çalışma, meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesine yönelik tedbir amaçlı planlandı ve değerlendirmeler sonucunda 6136 sayılı Kanun kapsamında suç unsuru bulundurduğu düşünülen şahıslara yönelik gerçekleştirildi.

Uygulama detayları ve hedef adresler:

Ekipler tarafından ilçede belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalar sırasında adreslerde suç unsuru tespiti amacıyla detaylı incelemeler yapıldı; operasyonun koordineli ve kontrollü şekilde yürütülmesine önem verildi.

Ele geçirilenler ve adli süreç:

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uzun namlulu silah ve 17 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlemlere başlandı. Soruşturma, savcılık talimatları doğrultusunda devam ediyor.

YOZGAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ VE SUÇ EKOSİSTEMLERİYLE MÜCADELE...

YOZGAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ VE SUÇ EKOSİSTEMLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA AKDAĞMADENİ İLÇESİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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