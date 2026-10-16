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Akdeniz açıklarında nadir rastlanan 12 kilogramlık ceylan balığı tezgaha indi

Mersin açıklarında balıkçılar 1,5 metre ve yaklaşık 12 kilogram ağırlığında nadir ceylan balığı yakaladı; kilogramı 700 TL'den satışa sunuldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz açıklarında nadir rastlanan 12 kilogramlık ceylan balığı tezgaha indi

Akdeniz açıklarında nadir ceylan balığı:

Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 12 mil açıkta 1,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 12 kilogram ağırlığında nadir bir ceylan balığı yakaladı. Ekiplerin tezgaha koyduğu balık, Mersin’de kilogramı 700 TL fiyatla satışa sunuldu.

Genellikle 50 gram ile 1,5 kilogram arasında değişen ceylan balıklarının arasından çıkan bu örneğin boyutu ve ağırlığı bölge balıkçılarının dikkatini çekti. Olayı değerlendiren Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, yakalanan balığın son yıllarda görülmeyen büyüklükte olduğunu vurguladı.

boyut ve satış:

Polat, balığın özellikleriyle ilgili olarak şunları söyledi: "Ceylan balığı, 12 mil açıktan gelen bir balıktır. Yıllardır ilk defa bu büyüklükte bir balık yakaladık. 5 yıldır ilk defa böyle bir balığa denk geldik." Ayrıca, ceylan balıklarının genelde 50 gramdan 1,5 kiloya kadar olduğunu; buna karşın bu balığın yaklaşık 12 kilogram ve 1,5 metreye varan boya sahip olduğunu belirtti.

Tezgahta satışa sunulan bu balık, bölgedeki tüketiciler için dikkat çekici bir fırsat oldu. Polat, ceylan balığının "çok lezzetli, kılçığı olmayan bembeyaz eti" ile tanındığını da ifade etti.

bölgede görülme nedeni ve değerlendirme:

Yakalanan örneğin bölgeye ulaşmasında hava koşullarının etkili olabileceği düşünülüyor. Polat, "Fırtınalı havaların, yaşanan dünkü fırtınadan sonra Okyanus Süveyş Kanalı ile birlikte Atlas Okyanusu’ndan Akdeniz’e daldığını ve fırtınalı havada Mersin sahillerine ulaştığını düşünüyoruz" diyerek, olağandışı tür hareketlerinin meteorolojik koşullarla ilişkili olabileceğini belirtti.

Sonuç olarak, Mersin’de tezgâha çıkan bu nadir ceylan balığı hem balıkçılar hem de tüketiciler tarafından ilgi gördü. Uzun yıllardır benzeri büyüklükte örneklerin nadiren yakalanması, söz konusu yakalamanın bölge için nadir bir olay olduğunu ortaya koyuyor.

MERSİN’DE YAKLAŞIK 12 MİL AÇIKTA YAKALANAN, 1,5 METRE UZUNLUĞUNDA VE YAKLAŞIK 12 KİLOGRAM...

MERSİN’DE YAKLAŞIK 12 MİL AÇIKTA YAKALANAN, 1,5 METRE UZUNLUĞUNDA VE YAKLAŞIK 12 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ CEYLAN BALIĞI, BALIKÇI TEZGAHINDA KİLOGRAMI 700 TL’DEN SATIŞA SUNULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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