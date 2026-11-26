Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 2026 yılı emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitini ödemek isteyen vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla veznelerini hafta sonu hizmetine açtı. Belediye, ödemelerin süresinde yapılması çağrısında bulunarak vatandaşların gecikme zammıyla karşılaşmaması için uyarıda bulundu.

hafta sonu veznelerinin çalışma saatleri:

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Veysi Karamehmetoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, vezneler 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri 09.00 ile 15.30 saatleri arasında açık olacak. Açıklama, merkez bina vezneleri ile Huzurkent veznesinin bu tarihlerde hizmet vereceğini belirtiyor. Vergi mükellefleri, ödemelerini belirtilen süre içinde gerçekleştirerek ek mali yükümlülüklerden kaçınabilecekler.

online ödeme seçeneği ve uyarılar:

Vatandaşlar aynı zamanda www.akdeniz.bel.tr adresindeki e-belediye modülü üzerinden de işlem yapabilecek. Karamehmetoğlu, hem kolaylık hem de yoğunluğun azaltılması amacıyla vatandaşları online ödeme seçeneğini kullanmaya davet etti. Ayrıca, belirtilen tarihler içinde geçmiş yıllara ait vergi borçlarının da ödenebileceği ve ödemelerin zamanında yapılmasının gecikme zammı ve faiz yükünü önleyeceği hatırlatıldı.

Özetle, 2026 ikinci taksit son ödeme tarihi olan 30 Kasım 2026 Pazartesi öncesinde vatandaşlar hafta sonu veznelerinden veya e-belediye üzerinden işlemlerini tamamlayabilirler.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, 2026 YILI EMLAK, ÇEVRE TEMİZLİK, İLAN VE REKLAM VERGİLERİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİ ÖDEMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR İÇİN MERKEZ BİNA VE HUZURKENT VEZNELERİNİ HAFTA SONU AÇIK TUTACAK.