COP31'de Muğla'dan ortak politika çağrısı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya'da düzenlenen COP31 programı çerçevesinde iklim değişikliği, kıyı kentlerinin dayanıklılığı ve Akdeniz’in korunmasına yönelik uluslararası toplantılara katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Dirençli Bir Akdeniz için Kıyı Kentleri" oturumunda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen uygulamalar ve deneyimler paylaşıldı.

Muğla deklarasyonunun hedefleri:

Aras, Muğla'da gerçekleştirilen Akdeniz İklim Zirvesi'nde 50 tarafın imzasıyla kabul edilen Muğla Deklarasyonu'nun, Akdeniz kentleri arasında ortak hareket etme yönündeki iradeyi somut adımlara dönüştürmesi gerektiğini vurguladı. Deklarasyonun iklim değişikliğine uyum, kıyıların korunması ve sürdürülebilir kent politikaları alanlarında uygulanabilir projelere kaynak ve öncelik sağlaması hedefleniyor.

Somut projeler ve uluslararası iş birliği:

Aras, Akdeniz havzasında görülen çevresel sorunların tek bir ülke veya kentin çabasıyla çözülemeyeceğini belirterek yerel yönetimler arasında kalıcı ve sürdürülebilir iş birlikleri kurulmasının önemine dikkat çekti. Başkan Aras, "Akdeniz’i korumak, kıyılarını paylaşan bütün kentlerin ortak sorumluluğu. Denizlerimizin ve kıyılarımızın doğal yapısını korumak için Muğla’da yürüttüğümüz çalışmaları ve geleceğe yönelik hedeflerimizi uluslararası paydaşlarımızla paylaştık. Akdeniz’in sorunları ortak, çözümü de ortak mücadelede" dedi.

Antalya programı kapsamında Aras ayrıca Akdeniz İklim Evi Vakfı Yönlendirme Komitesi Üst Düzey Toplantısı'na katıldı; burada Eylül ayında Muğla'da gerçekleştirilen zirvenin sonuçları ve Muğla Deklarasyonu doğrultusunda atılabilecek adımlar ele alındı. Aras toplantılarda "Artık hedef belirlemek değil, somut projeler üretmek zorundayız" mesajını yineledi.

Aras, Antalya temasları sırasında Nisan 2027'de Fas'ın Tanca kentinde düzenlenmesi planlanan MedCOP4'ün Akdeniz kentleri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, bu süreçte koordinasyon ve ortak proje geliştirmeye yönelik çağrıda bulundu.

BAŞKAN ARAS’TAN COP31’DE AKDENİZ İÇİN ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI