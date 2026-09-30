Akdeniz ilçesinde dumanlar yükseldi: temizlik fabrikasında yangın

Akdeniz ilçesinde temizlik fabrikasında yangın:

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren temizlik malzemesi üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede fabrikadan yoğun duman yükseldi ve çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve çevresel önlemler:

Bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için müdahale başlattı. Ekipler söndürme çalışmalarının yanı sıra soğutma işlemlerini de sürdürüyor; olay yerinde yoğun duman oluşumu dikkat çekti.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni ve fabrikada meydana gelen hasarın boyutu, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yetkililerce belirlenecek. Şu ana kadar yetkililer tarafından alınan güvenlik önlemleri ile olay yerindeki müdahale devam etmektedir.

Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın