Akdeniz kentlerinin geleceği Muğla’da şekillendi

Akdeniz iklim zirvesi Muğla’da tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi ve COP31’e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu, üç gün süren programın ardından sona erdi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya dünyanın üç kıtasından yerel yönetim temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve iklim alanında çalışan uzmanlar katıldı.

zirvenin odak konuları:

Zirvenin ilk gününde "Dirençli Bir Akdeniz: Yerel Liderlik ve Bölgesel İş Birliğinin Güçlendirilmesi" ve "Ortak Zorluklardan Bölgesel Eyleme" başlıklı oturumlar yapıldı. Katılımcılar, su kaynakları, aşırı sıcaklıklar, kuraklık, seller, orman yangınları ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi Akdeniz kentlerinin ortak risklerini değerlendirdi ve kentler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gereğini vurguladı.

cop31'e hazırlık ve politika diyaloğu:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ICLEI Europe iş birliğinde ve UCLG MEWA, BM Ankara Ofisi ile Sıfır Atık Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen COP31’e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu kapsamında şu temalar ele alındı: İklim Eylemi için Yerel Liderlik ve Çok Düzeyli İklim Yönetişimi, Kentsel Dirençlilik ve İklim Duyarlı Kalkınma, İklim Finansmanının Yerelleştirilmesi, Adil ve Kapsayıcı Dönüşüm, Su, Gıda, Doğa ve Döngüsellik, Yenilikçilik, Teknoloji ve Veri. Oturumlarda ulusal ve küresel iklim hedeflerinin yerel ölçekte somut uygulamalara dönüştürülmesi, belediyelerin iklim finansmanına erişimi ve adil dönüşüm konuları ele alındı.

Program, Birleşmiş Milletler, Türkiye Belediyeler Birliği ve farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcilerini de buluşturarak, yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü ile ulusal ve uluslararası düzeydeki aktörler ve finans kurumları arasındaki iş birliğinin önemini öne çıkardı.

kapanışta verilen mesajlar:

Kapanış programında konuşan Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine etkin katılımının altını çizdi: "Bu toplantının elbette önemli bir mesajı var ve bu mesaj COP31’e giden süreçte doğrudan iletilmiş olacak. İklim eylemi yalnızca duygularla ve isteklerle başlayan bir süreç değildir. Uluslararası çalışmalar konferans salonlarında gerçekleştiriliyor olabilir ancak asıl başarıyı belediyelerde, kentlerde ve sokaklarda sağlayabiliriz. Yerel liderliğin güçlendirilmesi; kapsayıcı, dirençli ve sürdürülebilir kentlerin oluşturulması son derece önemli. Yerel liderlik ruhunu ve kapsayıcı dirençliliği COP31’e doğru taşıyalım, sonrasında da sürdürmeye devam edelim. Bunu ancak birlikte atacağımız anlamlı ve somut adımlarla başarabiliriz".

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise zirveyi, Akdeniz kentlerinin ortak sorunlarını ve çözüm önerilerini farklı paydaşlarla değerlendirmek açısından önemli bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Muğla’da iklim krizini konuştuk, Akdeniz’in geleceğini konuştuk, kentlerimizin karşı karşıya kaldığı riskleri konuştuk. Yerel yönetimler iklim politikasının uygulayıcısı olduğu kadar karar süreçlerinin de bir parçası olmalıdır. Çünkü ihtiyaç neredeyse, çözüm nerede uygulanacaksa, hangi yatırımın öncelikli olduğuna karar verilecekse bunu en iyi sahadakiler bilir ve bu da yerel kentlerdir. Yöneticileri de yerel yöneticilerdir. Muğla’da biz bunun somut örneklerini yaşıyoruz. Su yönetiminden atık yönetimine, temiz enerjiden kıyıların ve denizlerin korunmasına kadar birçok alanda hep birlikte çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu deklarasyon burada kalmayacak. Zaten amacımız bu. Akdeniz kentlerinin ortak iradesini biz COP31’de bu deklarasyonla ilan edeceğiz ve Akdeniz için daha güçlü bir ortak politikaya ve daha güçlü bir ittifaka ihtiyacımız var. Mesajımız çok net. Kentleri güçlendirmeden iklim hedeflerine ulaşamayız. Akdeniz’i ve kentlerimizi koruyamayız. Artık konuşmaktan uygulamaya geçelim".

Üç gün süren program, gerçekleştirilen oturum ve etkinliklerin ardından sona erdi. Zirvede öne çıkan yerel liderlik, bölgesel iş birliği, iklim finansmanı, dirençli kentler ve sürdürülebilir dönüşüm başlıkları COP31’e giden süreç açısından değerlendirildi ve Akdeniz kentlerinin ortak iradesini platformlara taşıma hedefi teyit edildi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN AKDENİZ İKLİM ZİRVESİ VE COP31’E DOĞRU: YEREL İKLİM EYLEMİ POLİTİKA DİYALOĞU, ÜÇ GÜN SÜREN PROGRAMIN ARDINDAN TAMAMLANDI.