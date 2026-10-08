Akdeniz mutfağının izleri Mersin'den Torino'ya taşındı

Mersin mutfağı Torino'da tanıtıldı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin yemek kültürünü uluslararası platforma taşımak amacıyla İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen gastronomi etkinliğine katıldı. Etkinlik, FOODGaP projesi kapsamında ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED programı desteğiyle gerçekleşti. Kentin özgün ürünleri ve mutfak mirası, etkinlik süresince dünya çapından gelen ziyaretçiler ve gastronomi profesyonelleriyle buluşturuldu.

Uluslararası ağ ve iş birlikleri:

Torino'daki program yalnızca ürün tanıtımıyla sınırlı kalmadı; Mersin temsilcileri, kent mutfağının uluslararası ağlar içindeki görünürlüğünü artırmaya yönelik temaslar kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı etkinlikte aktif rol aldı ve kentte Slow Food yeryüzü pazarı kurulmasına ilişkin fikir paylaşımları yapıldı. Ayrıca, Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Slow Food Terra Madre Anadolu etkinliğinin Mersin'de gerçekleştirilmesine yönelik ön görüşmeler de gerçekleştirildi.

Akdeniz yerel gıda sistemleri için ortak çağrı:

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen Akdeniz Yerel Gıda Sistemleri Platformu konferansında Mersin'i FOODGaP Proje Yöneticisi olarak Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu temsil etti. Şahutoğlu, Mersin deneyimini paylaşırken üretici-tüketici bağlarının güçlendirilmesi, kırsal ve kentsel alanlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile iklim değişikliği ve su kaynakları gibi ortak sorunlara birlikte çözüm üretilmesinin önemine vurgu yaptı. Konferans çağrısı, kentlerin politika araçlarını ve deneyimlerini paylaşabileceği kalıcı bir iş birliği ağı oluşturulması yönündeydi.

Standda sunulan lezzetler ve ziyaretçi ilgisi:

Mersin standında sergilenen ürünler arasında Tarsus Sarıulak Zeytini ve zeytinyağı, harnup lokumu, mamul, kaynar, Tarsus humusu, ayran aşı çorbası, Türk çayı, Türk kahvesi, tahin ve pekmez yer aldı. Farklı ülkelerden gelen gastronomi profesyonelleri, şefler ve ziyaretçiler ürünleri tatma fırsatı buldu; özellikle özgün tatlar ve ürünlerin çeşitliliği olumlu değerlendirmeler aldı.

Etkinlik boyunca kurulan uluslararası bağlantıların ve elde edilen deneyimlerin, Mersin'in gastronomi alanındaki çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor. Ayrıca, kentin mutfak kimliğinin yalnızca lezzetlerden ibaret olmadığı; Tarihi Kilikya Yolu gibi bölgesel ve kültürel mirasın da gastronomi tanıtımında belirleyici bir unsur olduğu etkinlik boyunca sıkça vurgulandı.

Torino buluşması, Mersin'in yerel gıda sistemlerini güçlendirme, üretici ve tüketici ilişkilerini derinleştirme ve uluslararası gastronomi ağlarında daha görünür olma hedefleri doğrultusunda atılmış somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN YÖRESEL LEZZETLERİNİ İTALYA’NIN TORİNO KENTİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI GASTRONOMİ ETKİNLİĞİNDE TANITTI.