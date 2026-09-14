Akdeniz oyunları'nda derece alan milli badmintonculara federasyondan raket

Türkiye Badminton Federasyonu'ndan dereceye giren millilere raket jesti

İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunlarında derece elde eden milli badmintoncular, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından ödüllendirildi.

Tören ve takdim:

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, organizasyondaki başarıları nedeniyle sporculara raket hediye edildi. Raketler, Federasyon Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı tarafından takdim edildi.

Federasyonun değerlendirmesi:

Açıklamada, Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcular ve teknik ekip tebrik edilerek, sporculara kariyerlerinde ve katılacakları müsabakalarda başarı dileklerinde bulunulduğu belirtildi.

İTALYA’DA DÜZENLENEN AKDENİZ OYUNLARI’NDA DERECEYE GİREN MİLLİ BADMİNTONCULARA, TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU TARAFINDAN RAKET HEDİYE EDİLDİ