Akdeniz semalarında hazırlık: MSB'nin 'çelik kanatlar' eğitim uçuşu

MSB'nin açıklaması:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava unsurlarının Akdeniz semalarında planlı eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu. Bakanlığın paylaşımında yer alan ifadelerde "Çelik Kanatlar Akdeniz’in semalarında." vurgusu yapıldı.

Eğitimin hedefleri:

Açıklamada, faaliyetlerin ülkemizin Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve birliklerin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulması amaçları doğrultusunda icra edildiği belirtildi. Bu çerçevede düzenlenen uçuşlar, personel ve araç-gerecin operasyonel hazırlığını test etmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor.

Katılım ve uçuş alanı:

MSB, açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katıldığını belirtti. Eğitim uçuşlarının Kıbrıs Adası’nın güneyi ile Akdeniz’in uluslararası hava sahasında gerçekleştirildiği kaydedildi ve faaliyetlerin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Türk savaş uçakları eğitim için Akdeniz semalarında