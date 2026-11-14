Akdeniz Üniversitesi kalite yolculuğunu güçlendirerek ikinci beş yıllık akreditasyonu kazandı

yökak değerlendirmesi ve karar:

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonucu ikinci kez beş yıllık kurumsal tam akreditasyon almaya hak kazandı. Kurumsal Akreditasyon Raporu üniversitenin liderlik, kalite kültürü, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı, araştırma odaklı gelişimi, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile toplumsal katkı faaliyetlerini ön plana çıkardı.

kurumsal kalite ve yönetimde bütünleşme:

Değerlendirme raporu, Akdeniz Üniversitesinin kalite güvencesini ünitenin akademik ve idari bütün süreçlerine entegre etme çabasını vurguladı. Yönetim ve karar alma mekanizmalarında paydaş katılımının artırılması, kurumsal veri yönetimi, performans izleme sistemlerinin uygulanması ve dijital dönüşüm adımları kalite güvence sisteminin temel bileşenleri olarak raporda yer aldı.

Üniversite, ilk akreditasyonun ardından devam eden çalışmalarla kalite anlayışını bütün birimlere yaydı ve 2026 değerlendirme dönemine hazır giren ilk yedi üniversite arasında yer aldı. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi, Kurumsal Akreditasyon Belgesi alan ilk altı devlet üniversitesi arasında bulunuyor.

eğitim-öğretimde öğrenci odaklı uygulamalar:

Akreditasyon raporunda eğitim alanındaki güçlü yönler arasında program akreditasyonlarının yaygınlaştırılması, öğrenci merkezli uygulamalar, program değerlendirme çalışmaları ve öğretim elemanlarının mesleki gelişimini destekleyen faaliyetler sıralandı. Raporda yer verilen verilere göre üniversitenin 18 akredite programı bulunuyor, 34 programda yeni akreditasyon süreçleri başlatıldı ve 14 program Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanma hakkı kazandı.

Yenilikçi eğitim uygulamaları arasında program değerlendirme çalıştayları, yapay zekâ ve dijitalleşme odaklı dersler, öğrencilerin sosyal ve kültürel kazanımlarını görünür kılan Sosyal Transkript uygulaması ile özel durumlu öğrencilere yönelik Bireysel Uyarlama Mektubu gibi düzenlemeler öne çıktı.

araştırma, yenilikçilik ve toplumsal katkılar:

Rapor, üniversitenin araştırma odaklı profiline dair somut göstergelere dikkat çekti. Bilimsel araştırma destekleri, nitelikli yayınlar, uluslararası iş birlikleri, patent ve yenilikçilik faaliyetleri üniversitenin güçlü yanları olarak belirtildi. Kurumda büyük veri ve akademik performans izleme sistemleriyle desteklenen veriye dayalı yönetim anlayışı uygulanıyor.

Sağlık alanındaki ileri araştırma ve tedavi altyapılarına vurgu yapılan raporda, İleri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde faaliyete geçen CAR-T Hücre Tedavisi ve Üretim Merkezi üniversitenin ileri teknoloji ve yenilikçi tedavi kapasitesinin örneklerinden biri olarak gösterildi. Toplumsal katkı çalışmalarında ise Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi, bilim iletişimi faaliyetleri, gönüllülük projeleri ve dış paydaş iş birlikleri başarılı uygulamalar arasında sayıldı.

Bu değerlendirme, üniversitenin sadece idari ve akademik yapıyı geliştirmekle kalmayıp bilginin toplumla paylaşımı ve yerel-toplumsal etki yaratma konusunda da somut adımlar attığını gösteriyor.

rektörün değerlendirmesi ve gelecek hedefleri:

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan değerlendirmesinde “Bu başarı, üniversitemizde hep birlikte ortaya koyduğumuz emeğin, kararlılığın ve kaliteye verdiğimiz önemin bir karşılığı. Eğitimden araştırmaya, toplumsal katkıdan yönetim süreçlerine kadar her alanda daha iyisini yapmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Rektör Özkan ayrıca akreditasyon deneyiminin üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefini destekleyeceğini ve bilimsel üretimi artırma yönündeki kararlılığı teyit etti.

Akdeniz Üniversitesi, ikinci kez elde ettiği bu beş yıllık tam akreditasyonla kalite odaklı yapılanmasının doğrulandığını gösterirken, elde edilen kurumsal birikimi geleceğe dönük hedeflerde araçsallaştırmayı amaçlıyor. Üniversite yönetimi, bu dayanışma ve çalışma azmiyle yeni hedeflere ulaşmayı sürdüreceklerini vurguluyor.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) 2026 KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI KAPSAMINDA İKİNCİ KEZ 5 YILIK TAM AKREDİTASYON ALMAYA HAK KAZANARAK KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA TESCİLLEDİ.