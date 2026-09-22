Akdeniz'de evde bakım ve temizlikle yaşamlar rahatlıyor

Belediye ekipleri kapı kapı giderek kapsamlı temizlik yapıyor:

Mersin merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından yürütülen 'Evde Temizlik ve Kişisel Bakım' hizmeti, yalnız yaşayan, engelli ve yaş almış vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Hizmet, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda planlanıyor ve ihtiyaç tespiti yapılan evlere düzenli olarak ekipler gönderiliyor.

Ekipler, sadece oda süpürme veya toz alma gibi yüzey işlemleriyle sınırlı kalmayıp, evin baştan sona hijyenini sağlamak üzere detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Bu uygulama, vatandaşların daha sağlıklı, hijyenik ve konforlu yaşam alanlarına sahip olmasını hedefliyor.

Hizmet sosyal desteğe dönüşüyor:

Ev temizliğinin ötesinde ekiplerin ev ziyaretleri, hizmeti alanlarla kurulan yakın bağı da güçlendiriyor. Personel, temizlik çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda vatandaşların hal ve hatırını soruyor; bu yaklaşım, hizmeti sosyal destek ve dayanışma buluşmasına dönüştürüyor. Özellikle yalnız yaşayan veya günlük işler konusunda desteğe ihtiyaç duyan kişiler, ekiplerin ziyaretlerini yalnızlık hissinin azalmasına yol açan önemli bir destek olarak değerlendiriyor.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar, evlerinin titizlikle temizlenmesinden duydukları memnuniyeti sıkça dile getiriyor ve belediye ekiplerine teşekkür ediyor. Vatandaşların ortak gözlemi, hem yaşam standartlarının yükselmesi hem de ziyaretlerde kurulan sıcak iletişim sayesinde psikolojik olarak daha iyi hissetmeleri yönünde.

Kadınlara kuaförlük ve kişisel bakım desteği:

'Evde Temizlik ve Kişisel Bakım' kapsamında kadınlara yönelik kuaförlük ve kişisel bakım hizmetleri de sunuluyor. İhtiyaç duyan kadınlar, bu hizmet sayesinde kişisel bakımlarını kendi yaşam alanlarının konforunda yaptırma imkânı buluyor; bu uygulamanın, bireylerin özgüvenine ve günlük yaşam kalitesine olumlu katkı sunduğu belirtiliyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, sosyal belediyecilik çalışmalarının vatandaşların hayatına doğrudan dokunmayı amaçladığını vurguluyor ve 'Özellikle yalnız yaşayan, engelli ve yaş almış vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak bizim için son derece kıymetli' ifadelerini kullanıyor. Beşikci, hizmetin akdeniz genelindeki tüm kesimlere ulaşması için çalışmanın sürdürüleceğini ekliyor.

Vatandaşlardan gelen geri bildirimler, uygulamanın sadece fiziksel temizliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sosyal bağları güçlendirdiğini işaret ediyor. 'Evimizin temizlenmesi bizim için büyük bir kolaylık... Kendimizi yalnız hissetmiyoruz,' şeklindeki sözler, hizmetin yerel düzeyde yarattığı etkiyi özetliyor.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, YALNIZ YAŞAYAN, ENGELLİ VE YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ 'EVDE TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM' HİZMETİYLE VATANDAŞLARIN YAŞAM ALANLARINA DESTEK OLUYOR.