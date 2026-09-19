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Akdeniz'de gazilere vefa ziyareti: Beşikci evlerine konuk oldu

Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci, 19 Eylül Gaziler Günü'nde ilçedeki gazileri ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek sağlık ve taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Akdeniz'de gazilere vefa ziyareti: Beşikci evlerine konuk oldu

ziyaretlerin kapsamı:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan gaziler ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Beşikci, ziyaretlerinde gazilerin hal ve hatırını sorup sağlık durumları ve günlük ihtiyaçları hakkında bilgi aldı, ailelerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ziyaretlerin ilk durağında Gazi Yakup Ekinci ve ailesinin evine konuk olan Beşikci, burada aileyle bir süre sohbet etti. Ardından Gazi Sadettin Özmen'i evinde ziyaret eden Beşikci, gazi ve ailesiyle de görüşmeler yaptı.

beşikci'nin vurguları:

Beşikci ziyaretlerde gazilerin fedakârlığını ve toplumdaki yerini vurguladı. Beşikci, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği ve huzuru uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz".

Beşikci, ziyaretler sırasında gazilerin sosyal ihtiyaçları ve sağlık hizmetlerine erişimleri konusundaki taleplerini not aldı ve yetkililere iletileceğini ifade etti. Görüşmeler samimi bir atmosferde geçti ve ailelerin gündelik beklentileri dinlendi.

hediyeler ve belediye çalışması:

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de eş zamanlı ziyaretlerde bulundu. Ekipler, 2013 yılında Ankara'da çatışmada gazi olan Hamza Uysal, 2012'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki çatışmada gazi olan Yakup Ekinci ve 1950 Kore Savaşı gazisi Ahmet Uysal başta olmak üzere ilçedeki gazileri evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde gazilere ve ailelerine Kur’an-ı Kerim ile işlemeli Türk bayrağı hediye edildi. Belediyeye bağlı ekipler, gazilerin taleplerini dinleyerek vatan için fedakârca mücadele edenlerin her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

Gün boyunca yapılan ev ziyaretleri, kurum yöneticilerinin gazilerle doğrudan iletişim kurması ve onların ihtiyaçlarına yerinde çözüm arama çabası olarak değerlendirildi. Ailelerin memnuniyeti ve gazilere gösterilen ilgi, 19 Eylül anmalarının yerel düzeydeki somut yansımaları arasında yer aldı.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GAZİLER VE AİLELERİ EVLERİNDE...

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GAZİLER VE AİLELERİ EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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