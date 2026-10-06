Dolar 49,1720 +0,12%
Euro 55,3350 +0,34%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.628,30 +0,86%
EUR/USD 1,1261 +0,34%
Brent Petrol 101,15 +0,83%
--°

Akdeniz'de ibadethanelere eşit ve periyodik temizlik hizmeti

Akdeniz Belediyesi, Kaymakam Murat Beşikci’nin talimatıyla ilçedeki 114 cami, 45 mescit ve 2 kilisenin temizliği programlı şekilde yürütülüyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz'de ibadethanelere eşit ve periyodik temizlik hizmeti

çalışmanın kapsamı:

Akdeniz Belediyesi, ilçede bulunan ibadethanelerin temizliğini düzenli şekilde yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki İbadethane temizlik ekibi; cami, mescit ve kiliselerin genel kullanım alanları başta olmak üzere farklı bölümlerinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekibin sorumluluğunda 114 cami, 45 mescit ve 2 kilise bulunuyor; toplamda 161 ibadethanenin temizlik ihtiyaçları program dahilinde takip ediliyor.

kaymakamın değerlendirmesi:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, tüm ibadethanelere aynı hassasiyetle hizmet verildiğini vurguluyor. Beşikci, 'Akdeniz, farklı inançların ve kültürlerin bir arada yaşadığı kadim bir kent. Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmeleri bizim için önemli.' ifadeleriyle çalışmanın amacını özetledi.

uygulama ve periyodik düzen:

Yapılan temizlik çalışmaları, hazırlanan program doğrultusunda periyodik şekilde sürdürülüyor. Ekipler, ibadethanelerde hijyen koşullarının korunmasına yönelik planlar doğrultusunda hareket ederek, mekânların sürekli kullanımda olması dikkate alınarak temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Belediye yetkilileri, farklı inançlara ait yapıların korunması ve toplumsal yaşamın düzenli devamı için temizlik hizmetlerinin önemine dikkat çekiyor ve çalışmaların devam edeceğini belirtiyor.

AKDENİZ BELEDİYESİ, İLÇEDE BULUNAN CAMİ, MESCİT VE KİLİSELERİN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI DÜZENLİ...

AKDENİZ BELEDİYESİ, İLÇEDE BULUNAN CAMİ, MESCİT VE KİLİSELERİN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI DÜZENLİ OLARAK SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pütürge'de aniden bastıran dolu grup yolunu beyaza bürüdü
images

Bayburt'ta öğle vaktinde bastıran gök gürültülü sağanak günlük yaşamı sekteye uğ...
images

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanak hayatı felç etti
images

Battalgazi'de yatırımlar hız kazanıyor: güneş enerjisi ve altyapıda hedef 2027

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

Efeler'de tütün kaçakçılığı çökertildi: makineler, makaronlar ve 380 kilo tütün ele geçirildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi