Akdeniz'de ibadethanelere eşit ve periyodik temizlik hizmeti

çalışmanın kapsamı:

Akdeniz Belediyesi, ilçede bulunan ibadethanelerin temizliğini düzenli şekilde yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki İbadethane temizlik ekibi; cami, mescit ve kiliselerin genel kullanım alanları başta olmak üzere farklı bölümlerinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekibin sorumluluğunda 114 cami, 45 mescit ve 2 kilise bulunuyor; toplamda 161 ibadethanenin temizlik ihtiyaçları program dahilinde takip ediliyor.

kaymakamın değerlendirmesi:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, tüm ibadethanelere aynı hassasiyetle hizmet verildiğini vurguluyor. Beşikci, 'Akdeniz, farklı inançların ve kültürlerin bir arada yaşadığı kadim bir kent. Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmeleri bizim için önemli.' ifadeleriyle çalışmanın amacını özetledi.

uygulama ve periyodik düzen:

Yapılan temizlik çalışmaları, hazırlanan program doğrultusunda periyodik şekilde sürdürülüyor. Ekipler, ibadethanelerde hijyen koşullarının korunmasına yönelik planlar doğrultusunda hareket ederek, mekânların sürekli kullanımda olması dikkate alınarak temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Belediye yetkilileri, farklı inançlara ait yapıların korunması ve toplumsal yaşamın düzenli devamı için temizlik hizmetlerinin önemine dikkat çekiyor ve çalışmaların devam edeceğini belirtiyor.

AKDENİZ BELEDİYESİ, İLÇEDE BULUNAN CAMİ, MESCİT VE KİLİSELERİN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI DÜZENLİ OLARAK SÜRDÜRÜYOR.