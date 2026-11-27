Çevre koruma ve halk sağlığı için düzenli temizlik

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, ilçe genelinde yürütülen temizlik programı kapsamında çöp konteynerlerinin düzenli olarak yıkanıp dezenfekte edilmesi çalışmaları sürüyor. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hem hijyen hem de estetik açıdan temiz sokaklar oluşturmayı hedefliyor.

Konteynerler özel araçlarla temizleniyor:

Ekipler, özel donanımlı yıkama araçları kullanarak konteynerleri tazyikli su ile arındırıyor ve uygun dezenfeksiyon uygulamalarıyla işlem tamamlanıyor. İlçe genelindeki binlerce sokağa yerleştirilen konteynerler, belirli periyotlarla yıkanarak kir, bakteri oluşumu ve kötü kokuların azaltılmasına çalışılıyor.

Yürütülen bakım çalışmalarında sadece temizlik değil, konteynerlerin bakım ve onarımı da yapılıyor. Bu yaklaşım, ekiplerin konteynerlerin kullanım ömrünü uzatmayı ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Çalışmalar 7 gün 24 saat devam ediyor:

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, atık toplama, bakım ve yıkama/dezenfeksiyon işlemlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Belediye yetkilileri, programlı temizlikle hem görünür kirliliğin hem de sağlık risklerinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

Vatandaşların da işbirliğiyle sokakların daha temiz ve sağlıklı tutulabileceği vurgulanırken, ekiplerin ilçede programlı temizlik çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA ÇÖP KONTEYNERLERİ PERİYODİK OLARAK YIKANIP DEZENFEKTE EDİLİYOR.