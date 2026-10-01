Akdeniz’de ulaşım altyapısı merkez ve kırsala göre yenileniyor

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar merkez mahallelerde yoğun kullanılan güzergahları sıcak asfaltla güçlendirmeye; kırsal mahallelerde ise ihtiyaç duyulan yollarda sathi kaplama uygulamaları yapmaya odaklanıyor. Ekipler ayrıca yama ve kaldırım çalışmalarını da programlarına dahil ederek yolların kullanım ömrünü artırmayı hedefliyor.

çalışmaların kapsamı ve yöntemleri:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin ihtiyaçları, yolların kullanım yoğunluğu ve mevcut fiziki koşullarını yerinde inceleyerek hangi uygulamanın uygun olacağına karar veriyor. Merkez mahallelerdeki ana arterler ve yoğun güzergâhlarda sıcak asfalt tercih edilirken; tarım yolları ve daha az trafikli kırsal bağlantılarda sathi kaplama ile ekonomik ve hızlı çözümler uygulanıyor. Ayrıca bozulmuş bölümlere yönelik yama çalışmaları ve yaya güvenliğini artırmaya yönelik kaldırım düzenlemeleri de program kapsamında yapılıyor.

Kazanlı Hürriyet Mahallesi örneği:

Çalışmaların son adresi olan Kazanlı Hürriyet Mahallesinde ekipler, mahallenin tarım yollarında sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi. Bu müdahaleyle yolların hem daha güvenli hem de kullanım açısından daha işlevsel hale gelmesi hedefleniyor. Yapılan işlerle tarım arazilerine erişim kolaylaşırken, günlük ulaşımda da konfor artışı sağlanıyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede 65 mahallede vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin sürdüğünü vurguladı. Beşikci, "Hizmet planlamamızı yaparken mahallelerimiz arasında herhangi bir ayrım gözetmiyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı her noktaya ulaşmak, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve imkânlarımız doğrultusunda hızlı çözümler üretmek için ekiplerimiz sahada" ifadelerini kullandı. Ayrıca Beşikci, merkez ve kırsal arasında uygulama farklılıkları olduğuna dikkat çekerek, "Merkez mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürürken, kırsal mahallelerimizde ve ihtiyaç duyulan yollarda sathi kaplama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, yürütülen çalışmalarda önceliğin güvenlik, kullanım ömrü ve ekonomik sürdürülebilirlik olduğunu belirtiyor. Ekipler, planlanan program çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalarda sıcak asfalt, sathi kaplama, yama ve kaldırım uygulamalarını sürdürerek ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edecek.

AKDENİZ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA MERKEZ MAHALLELERDE SICAK ASFALT, KIRSAL MAHALLELERDE İSE SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.