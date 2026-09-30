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Akdeniz'de ulaşım konforu için Mesudiye'de sıcak asfalt seferberliği

Akdeniz Belediyesi, Mesudiye Mahallesi 5120 Sokak'ta yaklaşık 400 metre uzunluğunda sıcak asfalt çalışmalarına başladı; ekipler aralıksız sürüyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz'de ulaşım konforu için Mesudiye'de sıcak asfalt seferberliği

çalışmalar sahada başladı:

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla Mesudiye Mahallesi 5120 Sokak'ta sıcak asfalt serimine başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma kapsamında yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yol yenileniyor. Uygulamanın hedefi, hem sürüş güvenliğini artırmak hem de mahalle sakinlerinin ulaşım standartlarını yükseltmektir.

beşikci sahayı inceledi:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Mesudiye Mahallesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı ve sahada görev yapan personelle bir araya geldi. Beşikci, ilçe genelinde yürütülen yol çalışmalarının ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda planlandığını belirtti.

süreklilik ve öncelikli uygulamalar:

Beşikci, "Yaz boyunca üç gruba ayrılan ekiplerimiz çalışmalarını sürdürdü ve bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Merkezde de Mesudiye Mahallemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak sıcak asfalt, sathi kaplama, yama ve kaldırım çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. Belediyenin programı çerçevesinde kent merkezindeki mahallelerde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları, kırsal mahallelerde ise sathi kaplama uygulamaları öncelikli olarak gerçekleştiriliyor.

Yol çalışmalarının mahallelerin ihtiyaçları ve mevcut yol durumları dikkate alınarak hazırlanan program kapsamında ilçe genelinde devam etmesi planlanıyor. Uygulamalar, kısa vadede konfor ve güvenlik artışı; uzun vadede ise altyapı bütünlüğünün korunmasını amaçlıyor.

AKDENİZ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNUN ARTIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN YOL...

AKDENİZ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNUN ARTIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN YOL YAPIM VE BAKIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MESUDİYE MAHALLESİ'NDE SICAK ASFALT SERİMİNE BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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