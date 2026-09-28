Akdeniz’den çıkan 2 bin yıllık sofra takımı Adrasan batığının ticaret ağını aydınlatıyor

Adrasan batığından çıkan eserler:

Antalya'nın Adrasan açıklarında 2025 yılında başlatılan kazılarda, deniz yüzeyinin 42-55 metre altında yer alan bir gemi batığından binlerce seramik eser çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntuların antik dünyanın zengin sofra kültürüne ışık tuttuğunu belirtti. Buluntular arasında Antakya kökenli tabak ve kaseler ile Ege adalarına ait amforalar bulunuyor.

Kazılarda ortaya çıkan malzeme, geminin farklı üretim merkezlerinden derlenen bir yük taşıdığını ve Akdeniz içi ticari ilişkilerin canlı bir örneğini sunduğunu gösteriyor. Batığın ana yükünü oluşturan Antakya kökenli parçalar, dönemin üretim becerisini ve dış pazarlardaki talebi yansıtıyor.

Rhosus seramikleri ve antik kaynaklara bağlantı:

Batıktan çıkarılan tabak ve kaselerin Antakya'nın Arsuz bölgesinde, antik adıyla Rhosus'ta üretildiği değerlendiriliyor. Bu gruptaki kapların Roma çevrelerinde rağbet gördüğü; Romalı hatip Çiçero'nun MÖ 50'de Attikus'a yazdığı mektupta Rhosus'tan kaplar sipariş ettiğine dair anımsatmalarla destekleniyor. Bu bağlantı, Adrasan buluntularının antik kaynaklarda adı geçen üretim merkezleriyle doğrudan ilişkilendirilmesini sağlıyor.

Gemi yükünde tespit edilen objeler arasında kuruyemiş tabakları, çorba kaseleri, balık sunum tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler yer alıyor. Toplamda 122 farklı form ve boyutta seramik ürün, MÖ 1. yüzyılın sofra alışkanlıklarına ve lüks tüketim tercihlerine dair somut kanıt sunuyor.

Koruma yöntemi ve ticari bağlam:

Buluntuların olağanüstü iyi durumda kalmasının arkasında yüklemede uygulanan bir yöntem bulunuyor: seramikler ahşap sandıklara konmadan önce aralarına kil yerleştirilmiş. Bu dolgu, gemi batarken kapların birbirine çarpmasını engelleyerek binlerce yıl boyunca korunmalarına yardımcı oldu. Denizden çıkarılan parçalar, dönem işçiliğinin detaylarını ve biçim özelliklerini günümüze taşıyor.

Ayrıca batıkta bulunan Antakya kökenli MÖ 1. yüzyıl sikkeleri, geminin tarihlenmesine ışık tutuyor. Bulgular, geminin MÖ 1. yüzyıl ortalarında Antakya, Ege, Yunanistan ve İtalya kıyıları arasındaki ticaret ağı içinde hareket ettiğini gösteriyor. Kazı ekibi, geminin muhtemelen Arsuz'tan yola çıkarak Roma yönünde ilerlerken sığlığa çarptığı için battığını değerlendiriyor.

Çalışmalar sualtı arkeologlarının yanı sıra sualtı robotlarının desteğiyle sürdürülüyor. Bakan Ersoy, ekiplerin çabalarını ve mavi vatanın kültürel mirasını gün yüzüne çıkaran tüm çalışma arkadaşlarını tebrik etti. Kazılardan çıkarılan eserlerin konservasyonu ve bilimsel değerlendirmesi devam ediyor.

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